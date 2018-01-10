Отчет фонда помощи детям-инвалидам Бердска

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О представлении информации

Городской общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска (ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска) начал свою работу в мае 2013 года, официально зарегистрирован в январе 2014 г. Руководителем фонда является Валуцкая Анжелика Булатовна. В июне 2013г у фонда появились свои группы «Особые дети г.Бердска» на интернет ресурсах: ВКонтакте, в Одноклассниках, одноимённая группа в ватсапе. В группах зарегистрировано более 900 человек.

Фонд оказывает всестороннюю помощь семьям с детьми-инвалидами, с детьми с ОВЗ. Фонд организовывает различные спортивные, игровые, праздничные мероприятия, мастер-классы, занятия ЛФК, консультационные услуги, посещение различных экскурсий как на территории г. Бердска (Бердский городской музей, шоколадная фабрика, школа искусств «Берегиня», «Весна», палаточный городок «Юность», прогулки на теплоходах «Ремикс», «Москва», «Гашков», ежемесячные благотворительные посещения парка аттракционов «Атика», парк семейного отдыха «Ремикс» и т.д), так и за пределами г. Бердска (Новосибирский Зоопарк, Новосибирский Планетарий, Новосибирский аквапарк, Новосибирский дельфинарий, Новосибирский пингвинарий, Новосибирский авканариум, различные Новосибирские музеи, Горный Алтай, Томск, Барнаул ,Кемерово и т.д.).

Фонд с мая 2013 г по декабрь 2017г провел более 400 различных мероприятий. В год проводится не менее 60 мероприятий. Все проводимые фондом мероприятия бесплатны. Наши дети посещали выставки, спектакли, концерты, участвовали в благотворительных акциях, посещали парки аттракционов, представления цирковых коллективов, регулярно посещают проводимые в ДК «Родина» детские концерты и спектакли, праздничные мероприятия.

Для наших детей проводятся бесплатные занятия ЛФК, с февраля 2016г организована работа лекотеки. Благодаря работе лекотеки наши дети имеют возможность получать бесплатно помощь психологов-дефектологов, логопедов-дефектологов, специалистов дополнительного образования, а также организованы группы кратковременного пребывания и группы развития особых деток. Различные кружковые занятия в молодежном центре «100 друзей»

У фонда с мая 2013г есть договоренности с несколькими таксофирмами, благодаря чему фонд перевозит детей-инвалидов по социально значимым объектам бесплатно. Фонд активно во всех эшелонах власти отстаивает права детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных семей. Оказывается всесторонняя помощь семьям с детьми -инвалидом в том числе и юридическая помощь.

Фонд в летние периоды организовывает различные мероприятия, направленные на оздоровления семей с детьми-инвалидами и семей с детьми с ОВЗ, также многодетных семей. Фондом в августе 2014г и в августе 2015г организованы профильные семейные смены в ДОСЦ «Орбита» в количестве 80 человек каждая смена.

В августе 2016 г организована профильная семейная смена на базе отдыха «Голубое озеро» в количестве 50 человек.

В сменах приняли участие дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных семей, все дети проживали в лагере вместе с родителями. Смены проводились за счет привлеченных средств, с частичной родительской оплатой.

Фонд с лета 2014г (каждое лето) организовывает семьям с детьми-инвалидами отдых на турбазах Горного Алтая.

На территории палаточного городка «Юность» совместно с СЮНом на постоянной основе организованы спортивно-игровые мероприятия. Также были организованы различные пикники на берегу Бердского залива с приготовление плова, сосисок и развлекательных программ.

В 2014г фонд по приглашению НГДООСДИ «Лучик света» принял участие в благотворительном концерте с участием Гоши Куценко, на концерт были приглашены бердские семьи с детьми с ДЦП. В 2015г фонд по приглашению «Лучик света» посетил детский мюзикл в ДК «Прогрес».

В этом году 2017 г созданы новые направления группа «18+» где дети с особенностями развития обучаются социально- бытовым навыкам, учатся самостоятельно готовить пищу, пришивать пуговицы и т.д. Также организована совместно с ОФКИСом группа «фитнес-мама», где мамы особых детей занимаются фитнесом вместе с детьми, также по договоренности с студией танцев «Бисквит» организованы танцевальные группы детей-инвалидов. Все новые направления организованы на бесплатной основе.

Фонд получил приглашения на бесплатное посещение «терема Мороза Ивановича» находящуюся в НСО и на экскурсию в Томск (к Деду Морозу) и в Томскую писаницу в Кемеровской области.

Фонд в 2017 году совместно с компанией «МериКей» провели день красоты для мам особых детей. Где все мамы смогли воспользоваться услугами визажиста и сделать причёски. Совершенно бесплатно и получить маленькие призенты.

В декабре 2017 г фонд по приглашению Новосибирского дельфинария смог посетить новогоднее представление, на представление было приглашено более 70 человек. В 2017 г фондом проведено 68 мероприятий.

Фонд активно принимает участие во всех городских мероприятиях. Фонд активно и плодотворно сотрудничает с различными политическими партиями. Фонд сотрудничает с другими общественными организациями такими как «Поможем детям вместе»,«Право на будущие», «Совет многодетных семей», «Совет родительской общественности», НГДООСДИ «Лучик света» и т.д.

10.01.2018г

С Уважением,

Президент ГОФ помощи детям-инвалидам г. Бердска Валуцкая.А.Б.

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Городской

Общественный фонд

Помощи детям-инвалидам г. Бердска

ул. Микрорайон 32-47,

г. Бердск, Новосибирской области, 633010,

тел.8 983 307 5280

angelikanegor@mail.ru