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Из-за гражданства США россиянки устроили бэби-бум в Майами

По данным NBC, женщины из России все чаще приезжают рожать во Флориду, чтобы их дети стали американцами. Трамп против.

10.01.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Из за гражданства США россиянки устроили бэби бум в Майами

Родившийся в США автоматически становится их гражданином

 

Обеспеченные женщины из России все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC. По его данным, речь идет о настоящем «русском бэби-буме».

«В самолете, летевшем сюда, я была не одна. Вместе со мной летели еще четыре или пять женщин», — рассказала NBC Екатерина Кузнецова.

Официальной статистики о том, сколько именно «русских» детей рождается сейчас в США, нет, однако, по данным властей Флориды, общее число случаев рождения детей иностранными гражданками по сравнению с 2000 годом выросло на 200%. По данным компании Jackson Health System, в 2017 году 8% всех родов в Майами пришлось на долю иностранцев.

Высокую популярность родов в Майами NBC объясняет тем, что в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство и впоследствии могут стать для своих родных пропуском в США.

«Я такая мама, которая хочет дать своему ребенку лучшее, что только возможно. И если американский паспорт это большой плюс для ребенка, то почему нет?» — сказала в разговоре с NBC Олеся Решетова.

По ее словам, «родильный тур» в США обойдется ей примерно в $50 тыс.

«Я не знаю, что выберет в будущем моя дочь. Но если я могу потратить деньги — мои деньги, — чтобы у нее был выбор, почему нет?» — пояснила Решетова.

Владельцы агентства Miami Mama (одна из компаний, организующих для женщин из России «родильные туры» в США) Ирина и Константин Любневские рассказали NBC, что ежегодно отправляют в Америку около сотни клиенток, из которых примерно каждая третья пользуется услугами Miami Mama не в первый раз.

Одним из самых популярных мест проживания у прибывающих в Майами российских рожениц NBC называет жилые здания, носящие имя нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Я живу в Trump Palace, это очень популярное место», — рассказала телеканалу Олеся Сухарева.

По словам главы Флоридской ассоциации риелторов Романа Бокерии, пригород Майами ​Санни-Айлс-Бич, где находится Trump Palace, из-за большого числа приезжих из России, в том числе и женщин, прибывших в США для того, чтобы родить ребенка, уже получил прозвище «Маленькая Россия».

В NBC отмечают, что у них нет данных о том, что сам Трамп или Trump Organization имеют какое-то отношение к организации «родильных туров» из России, напомнив, что в ходе предвыборной кампании нынешний президент выступал за отмену нормы Конституции, благодаря которой все рожденные в США дети автоматически получают гражданство. По словам Трампа, такой порядок является «самым большим магнитом для нелегальных иммигрантов».

«Мы просто должны ее отменить. У нас нет другого выхода», — говорил тогда Трамп.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    экий путриотизм)
    в России , наверное, рожать все страшнее :
    Число женщин детородного возраста к 2032 году в России сократится на треть. Такой неутешительный прогноз дал интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
    За 15 лет число женщин в возрасте от 21 года до 39 лет в стране снизится на 28%. Поэтому, по словам Топилина, главная задача властей обеспечить им «большую уверенность в завтрашнем дне».
    — Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин — это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придётся постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость, — признал глава Минтруда.
    Также министр отметил, что в России за ушедший год родилось на 10–11% меньше детей, чем в 2016 году.
    — Предполагать, что начнётся резкий (демографический) рост, было бы очень смело. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, это будет колоссальный успех, — заявил глава Минтруда.
    https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1077252/mintrud_rossiiu_zhdiot_striemitielnoie_sokrashchieniie_chisla_sposobnykh_rozhat_zhienshchin

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