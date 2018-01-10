Из-за гражданства США россиянки устроили бэби-бум в Майами
Выгнали на улицу из-за долгов мать-одиночку с тремя детьми под Новый год в Бердске
Тонут машины из-за коммунальной аварии у пожарной части в Бердске
Изменили номер проходящей через Бердск трассы М-52
300 частных домов обошли волонтеры в Бердске после трагических пожаров
Два человека задохнулись на пожаре в Новосибирской области
Новый дивизион С-400 разместила Россия в Крыму
«Я так похудела, что меня не узнали на границе»: через год после проекта «Курьер. Среда. Бердск»
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Удерживал врача неадекватный пациент в своей квартире в Бердске
Значит плохо ЕДДС проинформировано — отключение на микрорайоне было!!!!!!
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