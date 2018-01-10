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Тонут машины из-за коммунальной аварии у пожарной части в Бердске

Прорвало трубу холодного водоснабжения. Но коммунальщики не отключали потребителей, оперативно обнаружив место аварии.

10.01.2018 Фото: ДПС Контроль Один комментарий

Тонут машины из за коммунальной аварии у пожарной части в Бердске

В некоторых местах вода заливается машинам под капот

Днем 10 января на улице Черемушной вода залила проезжую часть. Об этом «Курьер. Среда Бердск» сообщали очевидцы, подтвердив существование потопа фотографиями. По словам жителей Микрорайона, потоки воды залили территорию возле пожарной части №32 и текут в направлении жилых домов. Автомобили тонут.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской Комбината бытовых услуг, прорвало магистральный трубопровод холодного водоснабжения.

По информации оперативного дежурного по городу, коммунальщики оперативно обнаружили дефект и переключили подачу воды по резервной линии.

— Порыв случился. КБУ перекрыл воду. Перевели на резервный водовод. Отключения потребителей нет, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в бердской ЕДДС.

До гаражей пожарной части вода не дошла.


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(1) Комментарий

  1. житель

    Значит плохо ЕДДС проинформировано — отключение на микрорайоне было!!!!!!

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