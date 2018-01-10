Изменили номер проходящей через Бердск трассы М-52

С 1 января 2018 года трасса «Чуйский тракт», проходящие от Новосибирска через Бердск и Барнаул до границы с Монголией поменяла номер, До сего времени автодорога была известна как М-52. В официальных документах ее уже именовали Р-256. Но теперь такой номер она имеет по закону.

В постановлении, подписанном 17 ноября 2010 года тогдашним главой российского правительства Владимиром Путиным, до 1 января 2018 необходимо было «завершить проведение в установленном порядке мероприятий, связанных с внесением в реестр федерального имущества и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в части наименований автомобильных дорог общего пользования федерального значения, предусмотренных перечнем». В списке есть и «Чуйский тракт».

Согласно списку, буква «М» присутствует в новой нумерации дорог московского и ленинградского регионов. Литера «Р» обозначает трассы федерального значения, соединяющие столицы регионов.