300 частных домов обошли волонтеры в Бердске после трагических пожаров

В Бердске 5 января после трагических пожаров в жертвами в Новом поселке и Искитимском районе была созвана чрезвычайна комиссия. Решено обойти частные дома, чтобы предупредить возможные пожары. Как рассказал 9 января первый вице-мэр Бердска Александр Тужик, волонтеры отдела по делам молодежи, депутаты и представители управления ЖКХ посетили более 300 домов частного сектора, раздали памятки, разъясняли.

По словам начальника бердского ОДМ Татьяны Лильбок, волонтеры выходили группами по 7-10 человек с 4 по 8 января вместе с депутатами по округам.

— В связи с трагедиями в Бердск и Исктиме, когда сгорели люди, организовали такую акцию. В каждом доме раздавали листовки, проводили беседы, чтобы предотвратить пожары, напомнить о правилах пожарной безопасности, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Михайловна.

— Сейчас формируем общий список по адресам, где у нас неблагополучная пожарная обстановка, — прокомментировал Александр Михайлович.

На следующий день после крупного пожара на обувной фабрике под Искитимом, где погибло 10 человек (9 из которых иностранцы), мэр Бердска Евгений Шестернин участвовал в видео-конференции врио губернатора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 января на пожаре в Бердске погибли двое — пожилой парализованный инвалид и его гражданская жена.

— Было принято решение вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям о введении особого противопожарного режима. И мы вводим формат особого профилактического противопожарного режима, — заявил глава города. — Работаем частному сектору, общежитиям, многоквартирным домам, создаем общую базу неблагополучных и асоциальных семей.

Особое внимание Шестернин потребовал уделить несанкционированным производственным площадкам. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сгоревшая обувная фабрика в поселке Чернореченском Исктимского района была построена и эксплуатировалась незаконно.

— Они у нас имеют место быть, в том числе и в гаражах, — уверен мэр. — Все знали и видели, что строится в Искитиме этот объект. Он же не за ночь построился. А когда произошла чрезвычайная ситуация, выяснилось, что его никто не сдавал и не принимал. Вот это и есть та проблема, которая может возникнуть и у нас.

Этим Евгений Шестернин объяснил введение особого противопожарного режима с определением тех социальных групп, которые непременно должны проверить специалисты. По его мнению работу профильным службам нужно вести и в части проверки разрешительной документации, и в части установки датчиков — пожарных извещателей.

Подобное поручение дал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в ходе аппаратного совещания 9 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он распорядился усилить меры, направленные на предотвращение гибели людей на пожарах.

Несмотря на принятые в регионе профилактические меры и широко развернутую работу по их реализации неблагоприятная пожарная обстановка в области сохраняется. Особое беспокойство вызывает ситуация с пожарами и гибелью людей в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Искитимском и Колыванском районах.

Травников призвал глав городов и населенных пунктов в кратчайшие сроки принять решения по введению особого противопожарного режима, а также активизировать профилактическую работу с населением.

справка

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 5 января провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой совещания стало усиление мер по предупреждению возникновения пожаров как на коммерческих, производственных объектах, так и в жилых домах.

Главам муниципальных районов и городских округов врио Губернатора поручил усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающем в частном секторе: провести внеочередные обходы домов с инструктажем по мерам обеспечения противопожарной безопасности в праздничные дни в частности и в зимний период в целом. Особое внимание необходимо уделить производственным и коммерческим объектам, проводя профилактические беседы как с работниками, так и с руководителями.

В целях предупреждения пожаров на объектах социальной сферы министерству образования, министерству труда и социального развития, а также министерству здравоохранения Новосибирской области поручено провести инструктажи по мерам обеспечения противопожарной безопасности с должностными лицами, осуществляющими дежурство на подведомственных объектах, организовать периодический контроль должностными лицами за подведомственными объектами с круглосуточным пребыванием людей.