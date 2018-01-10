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Два человека задохнулись на пожаре в Новосибирской области

Дом тлел несколько часов, дым накапливался в помещениях, но пьяные хозяева крепко спали. Жилище было отключено от электричества, для освещения использовали открытый огонь.

10.01.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

Два человека задохнулись на пожаре в Новосибирской области

На месте трагедии

Очередной трагический пожар произошел 10 января в Новосибирской области. Злоупотребление спиртными напитками и пренебрежение правилами пожарной безопасности привели к гибели двух человек в поселке Садовый Краснозерского района. В частном доме происходило длительное тление и сильное задымление. Пожар развивался и, по предварительным данным, в пьяном сне его не заметили жильцы.

В оперативную службу МЧС России по Новосибирской области сообщение о пожаре поступило от очевидца в 8:32 среды. К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные расчеты из двух подразделений и добровольные пожарные. В проведении разведки и тушении пожара участвовали 16 человек, привлекались шесть единиц техники. Пожар ликвидировали быстро, дом остался практически цел, огнем повреждено лишь потолочное перекрытие в месте соприкосновения с печной трубой.

Людям уже ничем помочь было нельзя, они, вероятно, отравились едким дымом, который долгое время накапливался в комнатах.
— В доме стоял плотный дым, судя по прогарам на потолке, тлело очень долго, и никто на это не обращал внимание. Местные жители сообщили, что мужчины пили постоянно. Скорее всего, именно поэтому они и не заметили пожар, — рассказал начальник пожарно-спасательной части по охране Краснозерского района капитан внутренней службы Алексей Катасонов.

В доме игнорировали элементарные требования пожарной безопасности, электричество было отключено, для освещения комнат пользовались открытым огнем и свечами, печь топили распиленными досками и не закрывали при этом топку. В начале зимы их посещали специалисты местной администрации, предупреждали о высоких рисках пожара и вручили памятки по пожарной безопасности.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи и дымохода.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. Зимой нередко печи топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей, образуются трещины в дымоходе. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами, перекрытиями или мебелью, то пожар неизбежен. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить домашние вещи, дрова и сушить бельё. Не реже одного раза в три месяца необходимо очищать от скопления сажи дымоходы отопительных печей. Нельзя эксплуатировать печи с неисправными или незакрытыми топочными дверками, с трещинами в стенах и дымоходах.


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