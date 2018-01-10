КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам трехкомнатную студию
продам
Продам 2-ю в центре!
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Продам студию
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Из-за гражданства США россиянки устроили бэби-бум в Майами

Выгнали на улицу из-за долгов мать-одиночку с тремя детьми под Новый год в Бердске

Тонут машины из-за коммунальной аварии у пожарной части в Бердске

Изменили номер проходящей через Бердск трассы М-52

300 частных домов обошли волонтеры в Бердске после трагических пожаров

Два человека задохнулись на пожаре в Новосибирской области

Новый дивизион С-400 разместила Россия в Крыму

«Я так похудела, что меня не узнали на границе»: через год после проекта «Курьер. Среда. Бердск»

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Удерживал врача неадекватный пациент в своей квартире в Бердске

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Новый дивизион С-400 разместила Россия в Крыму

В Кремле назвали это защитной мерой. Дивизион будет контролировать границу с Украиной.

10.01.2018 Фото: Пусть боятся? Нет комментариев

Новый дивизион С 400 разместила Россия в Крыму

Дивизион ЗРК С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о размещении в Крыму нового дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400, заявил, что это защитная мера.

«Мы знаем, что продолжается провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма. И диверсионная деятельность продолжается. Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза», — заявил представитель Кремля, добавив, что у Москвы на подобные действия есть «полное суверенное право».

О том, что развернутый в Севастополе дивизион ЗРК С-400 будет контролировать границу с Украиной, источники сообщили ранее, 10 января, передают «Известия». Его задача будет заключаться в обнаружении и уничтожении угрожающих Крыму воздушных объектов со стороны Украины.

Первый дивизион ЗРК был развернут в районе Феодосии весной 2017 года, второй комплекс С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство 12 января.

С-400 представляет собой российскую зенитно-ракетную систему большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Разработкой ЗРК занималось научно-производственное объединение «Алмаз-Антей». На вооружение он был принят в 2007 году.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отчет фонда помощи детям-инвалидам Бердска Из-за гражданства США россиянки устроили бэби-бум в Майами Выгнали на улицу из-за долгов мать-одиночку с тремя детьми под Новый год в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Новогодняя акция!
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика