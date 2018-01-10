«Я так похудела, что меня не узнали на границе»: через год после проекта «Курьер. Среда. Бердск»

В проекте «Худеем с мастерами» семь бердчанок за два месяца похудели на 61 кг. На страницах газеты и на сайте «Курьер. Среда. Бердск» тысячи горожан наблюдали за борьбой с лишними килограммами. Год спустя мы узнали, как изменилась жизнь похудевших бердчанок и на что они идут, чтобы похудеть.

Елена Тихомирова (за проект «Худеем с мастерами» — 8,8 кг)

Проект дал ей новые знакомства, общение, результаты, которыми она в принципе довольна, но не совсем. После проекта Елена участвовала в «худеющем» проекте, потом занималась аквааэробикой, фитнесом, посещала кавитацию, миостимуляцию. В итоге похудела на два килограмма и талия заметно уменьшается в размерах.

- На границе меня не узнавали, в паспорте у меня там пухленькое лицо. Надо менять паспорт, — смеясь рассказала Елена.

По мнению бердчанки чтобы похудеть нужен комплекс процедур и жесткая диета. На завтрак она ест кашу, слайсик с сыром. На обед — рыба, мясо, овощи. На ужин — овощи в сыром или тушеном виде.

- Чтобы похудеть, главное — начать, — убеждена бердчанка. — Нам повезло, что «Курьер. Среда. Бердск» нас сподвиг на позитивные изменения. Если раньше я смотрела на себя в зеркало без удовольствия, то сейчас — я уже более или менее довольна. Настроение улучшается от комплиментов окружающих. Проект позволил мне не столько похудеть, а изменилось мое мироощущение. Я стала дисциплинированнее. Когда утром я встаю на весы и вижу, что прибавила 500 грамммов, это сигнал к действию. Бывает, что на мероприятии съела бутербродик, да не один, и тортик. Тогда весь следующий день у меня табу на еду, я пью только кефир. Не жалейте времени и денег на себя любимую, жизнь одна!

Наталья Алфименко показала на проекте лучший результат — минус 13 кг. Но как признается бердчанка, вес опять вернулся к прежним цифрам — 101 кг.

- Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, нужно изменить образ жизни, и все будет хорошо, — убеждена Наталья Александровна. — Проблемы с весом начинаются тогда, когда мы мало двигаемся, много кушаем и не любим себе ни в чем оказывать. На проекте девушки получали допинг физнагрузки. Аквааэробика, аэробика, тренажерный зал обязательно должен быть не меньше трех раз в неделю. Фитобочка хорошо подтягивает кожу,

Важно обратить внимания на свои вкусовые пристрастия. Если вам очень хочется шоколадных конфет, то их лучше съедать в первую половину дня. Вставая на путь похудения, человек должен для себя понять, что он уже дошел до понимания того, что пора менять образ жизни. Здоровье тоже не вечное. Лишние килограммы — это не только, когда ты себе не нравишься в зеркале, это повышенное давление, усталость, апатия.

Бердчанка в новом году планирует сделать над собой усилие и вернутся к результату полученному на проекте «Худеем с мастерами». Наталья точно решила, возобновить занятия аквааэробикрой и начать гулять по вечерам вместе с семьей.

Анна Филимонова, за проект «Худеем с мастерами» сбросила 8,3 кг.

Как рассказывает женщина, к счастью ей удается держать вес. Она ходит пять раз в неделю в тренажерный зал и на аэробику.

- Занятия в спортзале позволяют не только быть в тонусе, но отключиться от повседневной суеты и проблем, уделить себе время, которого всегда не хватает, — подчеркивает Анна Александровна. — Но без сбалансированного питания вес вы не удержите. Мне фитнес-тренер рассчитала количество калорий, которое я должна употреблять за день. Я ем дробно 5-6 раз в день. Я не ем жареного, сладкого.

Проект «Худеем с мастерами» — для меня это толчок. Лишние килограммы не уйдут за один день и даже за полгода. Если вы решили похудеть, готовьтесь к долговременной и постоянной работе, иначе они вернутся. Если есть склонность к увеличению объемов, никуда от этого не деться. Надо заниматься собой. Любить себя. Главная моя мотивация — не похудеть, а улучшить свое самочувствие, чтобы к вечеру у меня не отекали ноги и не ломила спину. Я не хочу быть старой и дряхлой бабкой. Я хочу себя чувствовать молодой красивой и желанной. Нравиться самой себе и ловить во взглядах окружающий преклонение и восторг, — резюмирует горожанка.

Наталья Бутерус, за проект «Худеем с мастерами» избавилась от 11,15.

- После проекта я ходила на аквааэробику, разные процедуры, и до сентября у меня было все хорошо, — признается Наталья Юрьевна. — Осенью я все забросила, и с того времени хочу начать с понедельника худеть. Поэтому совет тем, кто решил похудеть, главное — не бросать.

Если ты один раз позволил себе съесть колбасу на ночь и не пойти на тренировку, то все, конец. И не худейте в одиночку. За проект «Худеем с мастерами» мы стали одной командой, где, глядя на успехи других, я думала, что же я, хуже всех что ли? Хотите похудеть? Встаньте с дивана, оторвитесь от соцсетей и идите в фитнес-клуб и следите за питанием. Массаж — штука хорошая. Фитобочка прекрасно тонизирует, ускоряются обменные процессы и кожа подтягивается.

Ирина Болдырева, за проект «Худеем с мастерами» — минус 10,85 кг.

После проекта к лету девушка похудела до 72 кг, сейчас вернулась к «послепроектному» 81 кг.

- Самое главное — питание,- убеждена Ирина. — Я считаю не калории, а углеводы. Углеводов я съедаю не более 25 гр в день. Утро начинала с яичницы. В обед — картошка с котлетой или рис с рыбой, вечером старюсь не есть. Я отказалась от орехов, печенья, хлеба, меда, сахара. Я занималась на элипсоиде. Всем рекомендую кардионагрузки. При большом весе нельзя бегать. Вы же не будете ходить по 4 часа в день. На эллипсоиде прорабатываются все группы мышц: руки, ноги, пресс. Гидромассаж два раза в неделю. И мне удалось сбросить 10 килограмм! Муж ходил со мной на тренировки, похудел и стал чувствовать себя лучше и легче!

После проекта «Худеем с мастерами» у Ирины изменились отношения с мужем и если раньше супруги свободное время посвящали обильным застольям, этим летом бердчане гуляли пешком по горам Абхазии и купались в Черном море.

- Мы все лето куражились, как будто нам опять 25 лет.

На свой День рождения я влезла в платье, в которое я не могла влезть пять лет.