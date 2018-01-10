Пишем научную работу с высокой степенью уникальности

То же можно сказать и о текстах — букв лишь 33. Но этот факт не мешает преподавателям в вузах требовать от студентов высокой уникальности курсовых работ. Теоретически это несложно. Но самые строгие педагоги ставят планку в 90% и выше. Вот несколько идей, как приблизить текст к этому идеалу.

№1. Для студентов-трудоголиков

Предположим, вы совмещаете учебу и работу. И у вас нет ни одной лишней минутки на то, чтобы переписывать каждый фрагмент, забракованный сервисом проверки. Программное обеспечение постоянно обновляется, и программы становятся все умнее. Они ловят с поличным даже тех, кто меняет местами предложения или абзацы. Единственный, кто может справиться с машиной — другая машина. В Сети появляются компании, предлагающие услуги шифрования любого документа, например, Antiplagius. После загрузки на сайт ваша курсовая приобретает цифровой код. Его затем и будет считывать программа на компьютере преподавателя. Так текст становится уникальным без видимых изменений. Коэффициент оригинальности вы задаете сами при заказе услуги. Здесь стоит соблюсти несколько маленьких хитростей:

не требуйте от программы стопроцентной уникальности — идеальная работа может поставить под сомнение ваше авторство;

задавайте на сайте некруглое число, например, 88 или 91% — это будет выглядеть правдоподобнее.

№2. Для литературно одаренных

Это не шутка: здесь придется продемонстрировать все свои писательские скиллы. Научная работа приобретет другое «лицо», если в ней изменить каждое предложение. Перепишите своими словами все, что не войдет в цитаты. В какой-то степени вы действительно пишете сами, осмысливая прочитанное.

№3. Для полиглотов

Этот способ будет оставаться эффективным еще долго. По крайней мере, пока все отечественные антиплагиаты не «обучат» иностранным языкам. Вооружитесь работами по своей теме, ранее опубликованными в зарубежных источниках. Грамотный перевод способен изменить текст до неузнаваемости.

Если в английском или французском у вас пробелы, можете обратиться к наработкам братских славянских народов. Те же белорусские тексты гораздо легче переводить через онлайн-переводчики. Но не забывайте потом перечитывать результат и вносить правки. Учтите, что многие программы переводят текст не целиком, а по слову. К тому же, никто не отменял термины. Чтобы избежать неточностей, вооружитесь словарями. Единственный недостаток метода — оформлять переводную курсовую вы можете даже дольше, чем переписанную.