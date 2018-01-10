Банкротство физического лица это реально

Антон Юрьевич, какие результаты у Вашей Компании по банкротству физических лиц?

За два прошедших года с помощью процедуры банкротства юристы нашей компании списали более 125 миллионов рублей долгов по кредитным платежам, микрозаймам, распискам, коммунальным платежам и налогам. 110 наших клиентов и членов их семей начнут жизнь заново — без долгов!

Сколько всего потенциальных банкротов в Новосибирской области?

В стране 5 миллионов 200 тысяч потенциальных банкротов – это заемщики у которых просрочка более 90 дней и сумма долга более 500 000 рублей. Это огромная цифра! Поэтому проблема закредитованности населения – социальная проблема, затрагивающая широкие слои населения. Именно для её решения государство за короткий срок создало институт банкротства граждан. В Новосибирской области порядка 44 000 потенциальных должников. При этом только 1 352 человека подали иски в Арбитражный суд. Это всего 3% от числа должников области. Большая часть людей пока еще не решает свои проблемы и не избавляется от кредитной кабалы. Как раз цель данного интервью довести до читателей, что избавиться от кредитной кабалы через процедуру банкротства – это реально действующий законный инструмент. Я призываю жителей области не оставаться с проблемой один на один, а решать ее. Как мы решили ее для 110 наших клиентов!

Кто и при каких обстоятельствах может, согласно Закону, объявить себя банкротом?

Как я говорил выше, банкротиться могут граждане с задолженностью свыше 500 тысяч рублей и просрочкой более трех месяцев. Если сумма долга составляет менее 500 тысяч рублей, начать процедуру банкротства всё равно можно. Однако судебное производство будет начато лишь в том случае, если долг превышает стоимость имущества должника.

Как провести процедуру банкротства «грамотно» — с наименьшими материальными и моральными потерями?

Сопровождение процедуры банкротства – это длительный и трудоемкий процесс, помимо самого должника законом предусмотрено участие в деле финансового управляющего. Лучше в данном вопросе обратиться за помощью к профессионалам. Грамотный юрист составит исковое заявление о банкротстве, соберет необходимые документы, будет участвовать в судебных заседаниях и коммуницировать с финансовым управляющим.

Как изменится жизнь гражданина после того, как его признают банкротом?

Никаких существенных ограничений согласно закона на банкротов не накладывается. В течение 3 лет он не может занимать руководящих должностей – генеральный директор, директор, главный бухгалтер. В течение 5 лет при подаче заявки на новый кредит обязательно указывать факт своего банкротства.

Какое имущество не подлежит реализации при процедуре банкротства?

Не подлежит реализации единственное жилье, за исключением жилья, приобретенного в ипотеку, имущество стоимостью до 10 000 руб., а также предметы домашнего обихода и обстановки

Как выбрать юридическую компанию, которая будет вести дело о банкротстве?

Потребителю важно отличать фирмы-однодневки от юридических компаний, действительно оказывающих реальную помощь. Вот несколько простых советов. Во-первых, обращайте внимание на дату регистрации организации, виды экономической деятельности, собственную судебную практику, количество клиентов. Изучите информацию в интернете о руководителях и учредителях компании. Во-вторых, важно, чтобы компания обеспечивала фактическое представительство в суде, для этого у нее должны быть собственные юристы в штате.

Вы оказываете услугу лицам, которые уже испытывают финансовые трудности. Каковы могут быть условия такого сотрудничества?

Мы реально оцениваем ограниченные финансовые возможности своих клиентов, поэтому разработали для них несколько схем оплаты, в том числе оплата в рассрочку и оплата после завершения процедуры банкротства. Это позволяет человеку накопить необходимую сумму на сопровождение процедуры, при этом находясь под юридической защитой нашей Компании.

Ознакомиться с некоторыми положительными судебными решениями по процедуре банкротства проведенными нашими специалистами Вы можете по ссылкам:

http://afpc.ru/upload/iblock/148/1488a89b9a90278992d1996bf1d20a5b.pdf

http://afpc.ru/upload/iblock/e69/e6955ebd307ecfa80279e38be177e528.pdf

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http://afpc.ru/upload/iblock/82f/82ffd51c4505a408c3421480e819b484.pdf

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