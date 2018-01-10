Удерживал врача неадекватный пациент в своей квартире в Бердске

Нападение на врача произошло сегодня, 10 января, в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в многоэтажке на ул. Горького. Об этом в редакцию сообщили очевидцы.

Дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» факт конфликта между пациентом и доктором.

Участковый терапевт бердской горбольницы пришел на вызов к пациенту, а тот не выпускал врача из квартиры. Медику пришлось обращаться за помощью в городской отдел МВД.

— От врача поступило сообщение в полицию, что ее удерживает пациент в квартире. Но еще до приезда полицейских они между собой разобрались и инцидент на этом был исчерпан, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Бирюков.

О диагнозе вызывавшего врача в пресс-службе областного главка МВД ничего неизвестно. Но по сведениям очевидцев, пациент имеет психическое заболевание, вел себя неадекватно.

— Непосредственного нападения на врача не было, он не получил никаких повреждений. Все разошлись миром, — констатировал Михаил Бирюков.

Это не первый случай применения насилия в отношении медиков в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июне 2017 года к 2 годам колонии приговорили бердчанина, который душил врача-травматолога, отказавшегося госпитализировать его сожительницу.

27 марта 2017 года, около 1 часа ночи в Бердскую центральную горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Ей оказали помощь и отправили домой. Но находившийся в состоянии алкогольного опьянения Кислин предположил, что медицинская помощь пациентке оказана не оперативно и не своевременно. Он схватил врача за горло и начал душить.

Утром 28 февраля прошлого года на прием к врачу-психиатру пришел пациент, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он начал вести себя неадекватно, проявлять агрессию, после чего внезапно стал наносить психиатру удары кулаком в область головы, лица и тела. Когда две медсестры, находящиеся в кабинете, попытались оттащить дебошира, последний также нанес им несколько ударов.

Сработала тревожная кнопка. Территориальное подразделение Росгвардии выехали и задержали буйного пациента. Приехала полиция. Отвезли его в психиатрическую больницу. О судьбе этого неадекватного пациента ничего неизвестно.