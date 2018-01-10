Выгнали на улицу из-за долгов мать-одиночку с тремя детьми под Новый год в Бердске

Под Новый год лишилась крова мать-одиночка с тремя детьми в Бердске. Хозяйка съемного жилья выставила женщину и ее сыновей за дверь из-за долгов. Морозную новогоднюю ночь ребятишки провели на площади Горького. Неизвестно, что бы произошло с семьей, если бы в ситуацию не вмешались специалисты отдела опеки и приюта «Юнона»

Многодетная мать Наталья (имя изменено — прим. ред.) одна воспитывает мальчишек 7, 9 и 12 лет. Пару лет назад лечилась от алкоголизма. И потому стояла на учете в «Юноне». Под конец года она пропала из поля зрения органов соцзащиты. Постоянной прописки в Бердске Наталья не имела, и найти ее оказалось не просто. Помогли родители одноклассников сыновей Натальи.

Отыскали ее как раз вовремя. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор «Юноны» Татьяна Качан, Наталья уволилась с прежней работы. Подыскала себе новую, с более высокой зарплатой. Но из-за проблем с документами не смогла вовремя трудоустроиться. Желаемое место заняли другие. А мать-одиночка осталась без работы и денег. Поэтому она и не смогла заплатить за аренду жилья.

После разговора с представителями отдела опеки Наталья решила отдать детей в «Юнону» — на время. Мальчикам уже приходилось жить в приюте. Поэтому они быстро привыкли к новой обстановке.

— У них нормальное здоровье. Обычные дети: с хорошим аппетитом, с хорошим настроением. Участвуют в развлечениях. Буквально вчера был праздник. Дети бодрые и веселые, — отмечает Качан.

По словам Татьяны Алексеевны, Наталья поддерживает связь с детьми. Сейчас она ищет работу, чтобы снять квартиру. В запои не уходит. Живет у знакомых. Она заберет своих мальчиков, как только у нее все наладится.

— Когда в семье случается такая ситуация, то, как правило, все службы, входящие в систему профилактики, помогают родителям. При этом родители никак не ограничиваются в своих родительских правах. Чаще всего дети у нас находятся по заявлению родителей. И по заявлению они могут их забрать. Закон не предусматривает ограничений, — подчеркивает Татьяна Качан.

Семью Натальи продолжат контролировать и будут помогать ей справиться с трудностями. Вице-мэр Бердска Александр Тужик публично поблагодарил органы опеки и приют за оперативность и неравнодушие. Но сами соцработники скромно говорят, что это их обыденная работа. Тяжелые ситуации в семьях случаются часто.