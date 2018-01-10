Россияне довольны жизнью и ситуацией в стране

Индексы социальных оценок относительно личной жизни и ситуации в стране выросли, большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают положение в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

«Индекс социальных оценок относительно личной жизни по данным телефонного опроса в конце года составил 69 п. — против 46 п. в декабре 2016 года и 36 п. в декабре 2015 года, — говорится в сообщении. — Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране, в конце 2015 года опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 году поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 году он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре».

Таким образом, оценки ситуации в личной жизни и в стране в целом в 2017 году превысили кризисные показатели. Большинство россиян оказались довольны своей жизнью — очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию назвали 83% опрошенных. Что касается положения в стране, почти три четверти (73%) респондентов охарактеризовали его положительно или нейтрально.

Положительную динамику показал и индекс социальных ожиданий: если в декабре 2016 года он составил -41 п., то к концу 2017 года он вырос до -23 п. Около трети (37%) опрошенных все еще считают, что худшие времена ждут нас впереди, почти столько же (34%) полагают, что они уже позади. При этом, 20% опрошенных сказали, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

«Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена — люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно. Но кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию — на всякий случай», — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса — тем более оптимистично настроены респонденты. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-27 декабря 2017 года, объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС