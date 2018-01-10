Россияне довольны жизнью и ситуацией в стране

Индексы социальных оценок относительно личной жизни и ситуации в стране выросли, большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают положение в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.
«Индекс социальных оценок относительно личной жизни по данным телефонного опроса в конце года составил 69 п. — против 46 п. в декабре 2016 года и 36 п. в декабре 2015 года, — говорится в сообщении. — Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране, в конце 2015 года опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 году поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 году он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре».
Таким образом, оценки ситуации в личной жизни и в стране в целом в 2017 году превысили кризисные показатели. Большинство россиян оказались довольны своей жизнью — очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию назвали 83% опрошенных. Что касается положения в стране, почти три четверти (73%) респондентов охарактеризовали его положительно или нейтрально.
Положительную динамику показал и индекс социальных ожиданий: если в декабре 2016 года он составил -41 п., то к концу 2017 года он вырос до -23 п. Около трети (37%) опрошенных все еще считают, что худшие времена ждут нас впереди, почти столько же (34%) полагают, что они уже позади. При этом, 20% опрошенных сказали, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.
«Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена — люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно. Но кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию — на всякий случай», — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса — тем более оптимистично настроены респонденты. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-27 декабря 2017 года, объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
У России две беды: это дураки и дороги. Ничего не меняется
27 21
Отпишитесь кто доволен, уж очень хочется посмотреть на этих удалено
33 20
ну я доволен в принципе….
перед НГ в магазинах видул судя по всему тоже довольных: покупали бытовую технику, мебель, электронику, подарки всякие продукты к новогоднему столу.
P.S. особенно запомнилась вполне обычная на вид женщина, стоящая передо мной на кассе в быстрономе: всяких продуктов объемом не более пол-корзины накупила на 24 тысячи рублей.
28 34
иии?
часто такое видите в магазинах?
Ну, то есть это событие рядовое типичное или скорее из ряда вон, скорее как исключение?
28 19
что-то я не наблюдаю пустых улиц, магазинов без покупателей и так далее.
может все совсем неплохо на самом деле, а ноют только неудачники, которые строчат здесь вместо работы?
(у меня обеденный перерыв если что уже)
22 36
вы-то тут при чём?
Вопрос не вам. Да и не о том что на улице.
21 13
1. «часто такое видите в магазинах?»
Вполне регулярно, если смотреть на Быстрономы, Ленты, Ашаны, Гиганты и так далее.
2.»Ну, то есть это событие рядовое типичное или скорее из ряда вон, скорее как исключение?»
Вполне рядовое событие.
В быстрономе были? Красную икру видели? Покупают немало…
Разумеется что в преддверии праздников такие события чаще
14 23
видимо мы в разные магазины ходим.
То, что лично я видел в магазинах в предновогодние закупы, разительно отличается от ежедневного.
23 16
при чем здесь отличие «закупов»?
вам про факт что народ не бедствует и спускает дофига денег, а вы о своем
и да, в магазинах пусто практически не бывает, но разница в том что по большим праздникам вообще куча народу и не протолкнуться.
в ленте, гиганте и быстрономе 30-31 вообще бред творился: не пройти не проехать! и явно не в кредит то покупали!
15 22
я всё же надеялся что вы поймёте разницу.
Не буду спорить, вы ведь всегда и во всём правы и у вас всё хорошо.
ps. все знакомые, с кем общался на тему покупок в магазине, в один голос говорят, что в последний год стали ограничивать себя в покупках. И все говорят, что стали смотреть на цену и даже часто закупаться в разных магазинах(потому что дешевле), а не в одном(как удобно). Рад за вас, что живёте в каком-то богатом Бердске. Мне видимо повезло несколько меньше.
26 9
Ну 30 31 понятно.А вот со 2 Января в магазинах пусто и довольных лиц не видно!!!
21 7
ну я скорее довольна
у нас по праздникам ничего не обычного, чего мы не ели бы в будни на столе не бывает, ну кроме шампанского без него на НГ никак, а там мы его не пьем. На цену смотрю всегда, но последний год (как с кредитом, на год раньше срока рассчитались) так вообще свободно чувствовать себя стали, ну это наверно зависит еще от привычек и потребностей и понтов сейчас есть следующая цель, до весны вошли в режим экономии
9 15
Тоже видел в «с****мо», как женщина лет 50-ти хорошо грузила тележку и взяла только баночек с красной икрой на 8тыр.
8 11
да здравствуют корпоративы- двигатель предпраздничной торговли.
17 8
А ничего, что большинство покупателей в Ашане и Ленте — это богатенькие таджики с семьями по 12 человек ( половина детей в тележке сидит, остальные с ревом и требованиями что-то купить за мамой бегут) ? Загляните в корзинку русской пожилой женщины, вы будете удивлены. Батон хлеба, пакет дешевого молока, пачка овсянки. Икра — это из телеги «гастербайтеров» с семьей. И это — «регулярно».
22 10
а вы икру только на корпоративах едите?
6 18
Вася, экономика рухнет, это вопрос времени. И вот когда это произойдёт, советую ещё раз написать свои мысли.
17 14
Мыкола, устанешь ждать! Как устанешь — напиши!
15 12
Типичный потреблянт
3 11
Не в деньгах счастье! Запомни это.
10 7
Местный, в стране 5 миллионов 200 тысяч потенциальных банкротов – это заемщики у которых просрочка более 90 дней и сумма долга более 500 000 рублей. Это огромная цифра! Поэтому проблема закредитованности населения – социальная проблема, затрагивающая широкие слои населения.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/10/333548-bankrotstvo-fizicheskogo-lica-eto-realno
Это что по-вашему? Верх благосостояния? Это ещё данные о долгах свыше 500000 рублей.
18 11
Да половина «потенциальных банкротов» не платят принципиально, а не от отсутствия денег.
3 6
НЕ судите по магазинам , живите и радуйтесь пока есть здоровье .
А там уж врачи лечить не умеют , только резать , да и то тоже не умеют , практикуются .
С операционного стола сразу в морг .
11 6
доволен и рад жизни в России! Никогда не жил так хорошо, как теперь. Доход средний 1500 евро…
21 26
Желаю тебе пожить на десятку деревянных.
20 14
Каких еще бед и несчастий пожелает аноним завистник?
9 16
Завистник? Никогда не завидовал и не собираюсь, НО пожелать (пожить на десятку) имею полное моральное право
15 13
Пенсионеры же живут, вот и ты поживи, потом расскажешь про счастливую жизнь.
15 9
Старость совсем не радость что на десяточку что на двадцаточку что на соточку.
А здоровый человек на десяточку не должен жить, работать надо.
8 9
Вот именно ! НО ведь посмотрите , что творится , принимают тех кому нет 30 и там уж тоже не очень то от десяточки далеко ушли .
Или может у вас есть другие методы ? Впаривать сковородки , впаривать путевки туристические, мелкие кредиты , и т.д .
Здесь нужно все таки разделить — Жизнь — и работу политиков , медицинский , школьных , и т.д организаций .
Или это неразделимое у нас ?
5 3
Вот ты нищеброд, пошёл бы в депутаты и получал бы в десять раз больше. Круто ведь, ничего не делаешь, а зарплата капает.
10 15
Нуууу…. Могло быть и лучше, но в общем — очень даже неплохо. В целом — доволен.
14 8
Довольны, конечно, что от радости, наполненного дерьмом корыта, рассудок потеряли. Я долго гуляю по улицам Бердска, каждый день. Но вот не вижу на лицах горожан бальзам радостей ВЦИОМа. Поникших в униженье — да.
Вциомовцам надо опрос проводить в городской поликлинике. Там на грешную землю падут в горьком изумленье.
23 23
Оооо! Так дядя Толя у нас коллективный телепат! — мысли прохожих читает!
Скорей бы лето — уедешь, наконец, на свою фазенду и меньше будет нытья и деструктива в мыслях.
10 10
У нас если будешь улыбаться на улице просто так , то менты заберут в наркологию , для выяснения обстоятельств .
4 3
после планомерной ежедневной лоботомии на федеральных каналах, когда телевизор формирует вторую реальность — будет такое «довольство» , верю..
Заметили, что на всех политшоу и ведущие и участники отличаются повышенным нахрапистым агрессивным тоном? …участники дискуссий всегда говорят на повышенных тонах, громко и — что самое интересное — параллельно друг другу, то есть одновременно в микрофоны произносят свои речи и «аргументы».. Это делается специально (как некая особая технология социальной инженерии), чтобы разбалансировать зрителя, чтоб у него эмоции включились? Такой «пипл» легче хавает вранье..
26 15
Аноним, чтобы такое замечать, необходимо смотреть эти самые политшоу! А я вот как то не смотрю вообще….
P.S. купил себе приставку на андроиде к ТВ (2-5 тысяч стоит), поставил через маркет приложение PeersTV и смотрю кучу каналов АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО с возможностью перематывать рекламу и смотреть программы в записи.
Зачем вы смотрите весь этот бред и шоу вообще?
23 6
да не смотрю я ни раша тв ни другие тв, давно уже в инете ..
Вчера пришлось навестить пожилую родственницу и впервые за полгода, а то и больше, краем глаза и уха послушал-посмотрел часть ток-шоу на каком-то федеральном канале, которое шло у ней в телевизоре.. Получил прививку от них на очередные полгода, если не больше. Психика не железная, по правде говоря.
Это был какой то ежедневный «час ненависти» на тв, как я понимаю …
13 11
Пирс ТВ , да вы эстет.
Кучу каналов
Там смотреть нечего, одна шляпа.
9 7
Смотрю 375 (90 из них в HD) каналов за 150 рублей в месяц на самостоятельно перепрошитой приставке Пирс ТВ. Если кому интересно пишите в личку, отвечу на все интересующие вопросы!
3 10
нет здесь лички. Тем более у незарегистрированных юзеров.
А те кто прошиться хочет, думаю, пойдут совет искать на 4пда а не здесь.
10 8
На 4pda долго инфу будете собирать а тут сразу всё на блюдечке с голубой каёмочкой. За скромное вознаграждение вообще всё сам настрою.
пысы. Почему у вас нет лички. Отсталый движок у вашего форума. Готов помочь в преображении вашего болота!
6 13
нету, потому что не нужна.
По вопросам рекламы своих услуг вы можете обратиться в рекламный отдел редакции.
ps. когда мне нужна инфа по перепрошивке, всегда без проблем нахожу. пда был просто к слову.
10 7
интересно, откуда вообще мнение, что довольны только те, кто ТВ смотрит?
Чего за бред то?
у меня телек только в качестве монитора к компу используется
10 8
Некогда никакие каналы смотреть. Работы много и увлечений всяких. В основном — музыка. А жизнью в целом доволен. Движение вперёд есть, и ощутимое.
7 12
Какой то заголовок сумасшедший . Или я чего то не понимаю? 83 % сказали что всё хорошо, а 73 % хорошо или плохо. Кто кого опрашивал? Или это как на выборах всяких? Пришло 30 процентов всего населения, взяли это количество за 100 %, а уже потом высчитали сколько процентов проголосовало за определённого кандидата. Или жизненная ситуация и положение в России это разные вещи?
18 10
да уж, подзаголовок бредовый
впрочем, и сам результат опроса бредовый. Точнее, это называется формирующим опросом (по сути, являющим не опросом, а пропагандой)
20 10
Виталий Дмитрич, вся наша жизнь — пропаганда, вам ли не знать. Просто разная, и цели у неё разные. Но лучше пусть такая.
11 13
Вы ничего не поняли… Там все правильно написано.
На 156%)))
13 9
Это такой аутотренинг, говоришь себе два раза в день, утром и вечером, жизнь прекрасна, у меня всё хорошо, нет никаких проблем….. говорят помогает иногда, вот, 83% опрошенных видимо помогло А к марту, количество довольных достигнет 146%
28 28
Есть и другие аутотрентисты, не уставая перед зеркалом и газете повторяют день за днём что все плохо, везде и во всем. Умманипадихум!
23 17
ага, у поросят другой тренинг:
«я живу в дерьме, вокруг только воры и все плохо» — повторять не менее 3 раз в день
22 27
ну а чего же вы хотели услышать от поросёнка? Бытие определяет сознание!
20 21
9 12
…насвистывая «щеневмерлу» и кланяясь осточертевшим посейдонам с ихним тризубом!
11 8
Ух-ты!!! Как явно видно финансирование троллей, выделенное до 18 марта!!! Работают, стараются)))
17 13
ага, прям на какое то интернет издание в богом забытом бердске отдельное финансирование выделили
лечиться вам пора — к психиатрам!
22 15
Во ты дремучий. Ты наверное ещё бумажные письма пишешь
8 10
А что россиянам нужно для счастья, если они ничего слаще редьки не ели Это так же как ребёнку дали конфету и он счастлив. Так же и эти.
9 18
А ты не путай. Слаще резаных яблок не ели советские люди а они и россияне это две большие разницы.
12 8
Желаю всем довольным жить на 10 тысяч рублей в месяц как обычный людям не воровать, взятки не брать, не грабить рабочий класс. Работать простым работягой, чтоб почувствовали на своей шкуре.
14 19
простой работяга, если спец своего дела, зарабатывает хорошо. Мой зять, например, 40-60 т.р. А он простой водитель! Или сын, например, учитель, но 2-3 заработка по другим весям имеет… Кто работает и стремится заработать, тот чувствует себя хорошо! Так было и при царе, и при коммунистах, так и теперь, только зарабатывать стало проще. Если не работать, а ныть, надеясь на то, что дядя тебе всё даст, то да, жизнь на 10 т.р. тебе обеспечена!
19 19
Вы считаете, что это нормально, когда учитель вынужден подрабатывать? И от этого он чувствует себя хорошо? Да….. привыкли русские люди довольствоваться малым.
17 21
И в советское время учителя подрабатывали почти постоянно, у меня бабушка учитель.
11 5
Да, я считаю нормальным, если есть возможность применить энергию молодого и сильного организма в той мере, на какую он способен, чтобы создать задел на будущие времена, когда таких сил не станет. Неужели советская система «не пущать» была лучше? Люди, молодёжь, — спивались от безделья! Ведь жизнь не обманешь — не бывает запрограммированного, спущенного сверху счастья, во столько-то рублей на каждого! Люди разнятся по интеллекту, здоровью, способности работать, условиям жизни и т.д. Так зачем всех под одну гребёнку? От каждого по способностям, каждому по труду и здесь капитализм оказался честнее…
10 7
Да-а-а…40-60 тыр обалдеть какие деньги! На семью из 4-х человек ниже прожиточного минимума получается,за чертой бедности то есть.А еще твои «зять и учитель» скоро совсем без работы останутся,ибо водителей всяких-разных хоть …. ешь-он же не какой-нибудь уникальный врач-просто водила. А «учитель» так вообще бюджетник,считай нахлебник для олигархов,думаю,скоро сокращать их начнут нехило.Кто будет платить твоему учителю?Безработный водила?
9 13
=…Мой зять, например, 40-60 т.р. А он простой водитель! Или сын, например, учитель, но 2-3 заработка по другим весям имеет… =
— и налоги (НДФЛ) уплачивают именно от таких доходов?
Или заработанное — частично «серая зарплата»?
Может статься так, что в дальнейшем, дожив «прекрасно» до пенсионного возраста, останутся на бобах с той самой «десяткой» /
Хотя, если ситуация будет продолжаться такая же, то, век пенсий никому не видать.
Как раз в новостях глаголится, что Резервный фонд уже ушёл в 0, а в новом 2018-м году дефицит бюджета намереваются покрывать уже из Фонда нац.благосостояния. То бишь, предназначавшегося для поддержания пенсионерских штанов
10 10
про честного зятя платящего налоги с 40-60 «заработанных потом и кровью»улыбнуло сильно…Вспомнился гаишник из «Нашей раши»!!!!!
6 7
хоть серая, хоть белая, нужно самому о старости позаботиться, а то привыкли дай да дай и все мало и мало!
11 4
=…нужно самому о старости позаботиться…=
— кто бы возражал .
Но мы живём в государственной системе, которая обязана функционировать так, что работающий гражданин гарантированно рассчитывает на достойную пенсию.
Если почти вся сфера трудовой деятельности превратилась, в основном, в сферу оказания услуг, без занятости в производственной деятельности, то проблематично благоденствовать в такой системе. Остаётся только выживать, наверное .
«Серые зарплаты» — это признак болезни системы, признак хаоса.
И как сделать сбережения на старость, чтобы они не «сгорели» в пламени инфляции, либерализации и пр.?
1 4
Вот так и горю желанием посмотреть этим 83% в глаза!!!
Меня кое что устраивает в этой жизни в «России», а большинство нет. Так же и среди моих знакомых. Но покажите мне эти 83% которые всем довольны!!! А может они прописаны тут, а живут там, за бугром?
16 18
работай, не ленись и ты сам, того не подозревая, окажешься среди 83% довольных жизнью в России…
14 15
«работай,работай,работай,ты будешь с уродским горбом,за долгой и честной работой,за долгим и честным трудом…»А.Блок
5 7
«Маленькие люди»,маленькие мысли,маленькие потребности,пошлые песенки,дрянные передачки,кивать головкой,надеяться на счастье,причитать о поборах,ругать власть,не знать соседей,делить однушку умершей бабушки,обсуждать осуждать и т.д.Вот это и есть мечта!!!!!
11 6
А ты видимо знаешь своих соседей по котеджу ?
Ну и кто там у вас уважаемый сосед , начальник полиции или кого , или может от туда .
3 4
Ну ты тоже давай — не напрягайся! Маленькой головой о большой России всё думаешь?! Так и пуп развязаться может.
1 3
…»запутались делишки,работа-дом-семья,ничтожные людишки,такие же как Я,им словно в подземелье,живется на земле…и в городе,в деревне и в селе»Ю.Э.Лоза.
3 2
Налоговая нагрузка растет год от года. Врачей мало, оборудования нет. Пенсии что бы не умереть. Продукты не пойми из чего. Нас с каждым годом все меньше. Чему тут радоваться? Или это такой мазохизм?
11 2
Оборудование есть , просто оно должно работать по схеме — Ну как бы сказать , кроме как мошеннической ее не назовешь . Что платная , что бесплатная — Это одна схема . Вас в платной не вылечат , даже и не думайте , у них там , только , дай,дай,дай,дай , а результата никого никого .
2 5
НВР: Я доволен, но не до конца, в целом все хорошо, бухло и закуска есть каждый день, а вот вертолет купить пока не могу себе позволить, но у меня все впереди.
4 6
Пленное бухло и колбаса из соййии не у всех хорошо усваевается в желудке .
Можно сказать ни у кого .
4 4
Ролтон с водой из под крана усваевается конечно гораздо лучше)
3 1
Конечно у тартыги дроченого все впереди. По крайней мере вертолёт он себе решит смешав несколько видов спиртного
3 3
Спасибо за идею, оказывается есть такой коктейль и я с ним пока не знаком, поезжу поищу зеленый шартрёз и обязательно попробую)
2 2
Загадка и головоломка — кто же, всё-таки, эти 83% из опрошенных, назвавших жизненную ситуацию хорошей.
Неплохо бы видеть расшифровку по категориям населения? Хотя бы, как раньше заполняли в «Личных листках» при трудоустройстве — «служащее происхождение», «рабоче-крестьянское происхождение», партийность и т.п.
7 3
Государственная дума отклонила законопроект фракции КПРФ о социальной помощи гражданам, которые находятся за чертой бедности. Проект был внесён коммунистами в перечень инициатив, которые были в приоритете к рассмотрению в весеннюю сессию.
Согласно документу, ежемесячная помощь полагалась лицам, чей доход был ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3. Сами же средства выплачивались бы из федерального бюджета.
Законопроект предусматривал, что помощь могла расходоваться на товары и услуги, определённые Правительством России.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1077538/ghosduma_otklonila_zakonoproiekt_o_sotsialnoi_pomoshchi_nishchim
мда…зато олигархов освободили от уплаты налогов без каких либо замечаний….
4 3
=…средства выплачивались бы из федерального бюджета…=
— так проблема же в том, что в государственном бюджете недостаточно средств на самые необходимые социальные нужды.
Для пополнения дефицита бюджета прошедшего года потратили остатки Резервного фонда — кубышки, которую формировал Кудрин.
Разве фракция КПРФ не знает об этом?
Пусть скажет тогда — где взять деньги на такое предложение .
5 4