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Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой» и в 2018 году. Газета с фотографиями выйдет 7 марта, как раз к празднику!

10.01.2018 Фото: Шевчук Екатерина Нет комментариев

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Друзья, мы вновь предлагаем вам сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото с мамой и подарите самым родным газету с фотопроектом «Селфи с мамой- 2018». В прошлом году мы уже организовывали такой проект, и он прошел на ура. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами стали хорошим подарком к 8 Марта.

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой — 2018» и в 2018 году. Газета с фотографиями выйдет 7 марта, как раз к празднику!

Фотоальбом «Селфи с мамой» так же есть в нашей группе ВКонтакте.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с мамой нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей.

Фото принимаем до 28 февраля 2017 года.

Высылая фото на редакционный ящик bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию фотоснимка на всех площадках «Курьер.Среда.Бердск» и распространение персональных данных (имя/фамилия).

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
«Селфи с мамой» на фото Мама Устинова Юлия и дочь Настя Устинова
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Любовь Константиновна и её дочь Анна
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама — Надежда Степанец Дочка — Есения
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Корнева Анастасия, сын Алексей
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама-Шашкова ЮлияДочь-Анастасия
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Татьяна и Анастасия Большаковы

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Зылева Марина,дочь Малика

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Любимая мамуля Ольга Савватеева

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Кокорина Мария Александровна, сын Кокорин Иван Викторович.
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Дочь: Арина Мошкалёва Мама: Олеся Потапенко
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Моя самая лучшая мама Гуслякова Татьяна Васильевна
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Дочь Софья мама Анастасия
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Раиса Александровна и дочка Юлия )))) хотим принять участие….
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Юлия Ивановна и сын Саша)))) Хотим принять участие в конкурсе)))
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Сын Дмитрий мама Анастасия
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Сын Данила мама Анастасия
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
мама Татьяна дочь Юлия
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Елена и дочь Татьяна Ларины
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, еще разок. Это конечно не селфи, но хочу что бы и маме было приятно. Наша любимая мамочка Марышева Татьяна Михайловна. Сын Михаил и доченька Наталья.С уважением, Наумова Наталья

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