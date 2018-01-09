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Первые 13 детей 2018 года получат выплаты от Путина в Бердске

Первым в новом году в бердском роддоме родился мальчик. На новогодних каникулах за медпомощью в ЦГБ обратились 612 человек.

9.01.2018 Нет комментариев

Первые 13 детей 2018 года получат выплаты от Путина в Бердске

Главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов

За первую неделю 2018 года в Бердске родилось 13 малышей. Из них, как рассказал главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов, 7 мальчиков и 6 девочек.

Первым ребенком 2018 года стал мальчик, появившийся на свет 1 января в 14.20.
— Слава богу, все здоровы, — подчеркнул Юрий Николаевич.

— Самое ценное в обществе — это человек. И когда на свет появляется новый бердчанин, это повод для приятных разговоров, — высказался в свою очередь мэр Бердска Евгений Шестернин.

Теперь роженицы имеют право на ежемесячные выплатах на первенца, а также брать часть средств из материнского капитала в случае рождения второго ребенка.

Меры поддержки тем, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума, предложил президент Владимир Путин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С 2018 года матери будут получать в среднем 10,5 тыс. рублей на первого ребенка в течение полутора лет.

В праздничные дни, по словам Краморова, бердская ЦГБ отработала без нештатных ситуаций:
— За медицинской помощью обратилось 612 человек, что сопоставимо с прошлым годом. Речь идет об обратившихся в том числе с травмами и отравлениями. С «алкогольными делами» к нам обратилось нисколько не больше людей, чем в начале 2017 года. Только трое из них были госпитализированы, так как сами не могли идти после оказания амбулаторной помощи. Они получили соответствующее лечение и ушли домой.

По оценке главврача Бердска, скорая помощь отработала с небольшой нагрузкой — до 140 вызовов в день. В основном поступали так называемые детские вызовы — к температурящим детям.

Юрий Николаевич акцентировал внимание на том, что машины «скорой» смогли везде беспрепятственно проехать, поскольку дороги и внутриквартальные проезды были хорошо очищены от снега.


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