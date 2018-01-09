Пхеньян и Сеул пошли на сближение

КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с южнокорейскими военными для предотвращения инцидентов в Желтом море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, северокорейская делегация уведомила об этом Южную Корею на межправительственных переговорах.

Южнокорейские военные уже проверили наличие контакта с КНДР на западном побережье. «В настоящее время власти Юга и Севера могут связаться друг с другом в западном секторе. Наша сторона в этой связи решила с 08:00 среды (02:00 мск) нормализовать эту линию», — приводит Рёнхап слова источника южнокорейской делегации.

По его данным, осталось решить некоторые «технические вопросы».

Этот канал перестал работать на фоне острой конфронтации на Корейском полуострове.

Сегодня КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и о возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Сеул предложил КНДР как можно скорее возобновить диалог о денуклеаризации полуострова.

В январе КНДР и Республика Корея восстановили горячую линию связи и провели телефонный разговор по этому каналу.

Между двумя корейскими государствами нет согласия относительно линии раздела в Желтом море. Морская граница — северная разграничительная линия — была проведена там в одностороннем порядке Соединенными Штатами.

Северная Корея ее не признает. Из-за этого данный район остается постоянным источником напряженности.