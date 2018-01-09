19 тыс. тонн продуктов уничтожила Россия за 3,5 года санкций

Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года уничтожил 19,1 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает служба. Всего за этот период было задержано почти 19,4 тыс. тонн контрабандной продукции, больше всего — 18,7 тыс. тонн — продукции растениеводства.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных» стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года, в июне 2017 года — до конца 2018 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок, напомнил «Интерфакс».