Шторм надвигается на Бердск

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Новосибирской области. Днем 11-го и до конца суток 12 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в снег, местами сильный, метели с ухудшением видимости, сильный порывистый ветер, на дорогах заносы, местами гололедица, 12 января — похолодание.

— Гражданам необходимо быть предельно осторожными при непогоде, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде и на дорогах, сообщили сегодня, 9 января, в управлении МЧС по Новосибирской области.

Неблагоприятная погода способна вызвать происшествия чрезвычайного характера. Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы.

МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

К дальним загородным поездкам, если таковых не избежать, спасатели советуют тщательно готовиться и предусмотреть разные нештатные ситуации. В первую очередь машина должна быть полностью заправлена горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай. У водителя и пассажиров должна быть тёплая одежда и обувь. Мобильные телефоны нужно полностью зарядить.

Чрезвычайно опасно для жизни выходить на лед в метель: ветер и обильный снег могут заблокировать вышедших на водоем рыбаков, можно заблудиться и провалиться под непрочный лед или замерзнуть. Берегите себя!

Будьте внимательны, под действием осадков возможно отложение мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Пожарные также напоминают, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров. Жителям необходимо тщательно следить за пожарной безопасностью в жилье и быть предельно внимательными в быту. При сильном порывистом ветре возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии Бердска — 2-18-18.