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Кто занимается брошенными машинами?

Или так всем можно?

9.01.2018 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp «Курьер.Среда.Бердск» (8 953 878 9010) пришло сообщение:

Добрый день! В центре города очередная брошенная машина. Кто-то этим занимается, или так всем можно?


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    это вам кажется,что она брошена.А как только начнут проводить эвакуацию-сразу же прибежит чувак в модных кальсонах и начнет свои права качать

    Thumb up 9 Thumb down 0

  2. Аноним

    Судя по состоянию авто, оно было в ДТП. Не факт, что хозяин не в больнице.

    Thumb up 2 Thumb down 3

  3. Аноним

    Может деньги на новый движок копит деньги, я сам было дело два месяца стоял на якоре когда у меня двигатель сломался. 60 тысяч накопить дело не быстрое. Косяк хозяина, что снег не чистит вокруг неё пока на простое, я чуть ли не каждый день откидывал т.к прошлая зима очень снежная была.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Аноним

    А чё такое? Это моя машина. И живу я в этом доме. Кому мешает я не понял? удалено Не твоё не трож.

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    • Минона

      А чё это она твоя? она моя! И я живу в этом доме, и работаю в этих магазинах, хочешь трогать плати.
      PS.Кальсонов модных у меня нет,я на коробку коплю

      Thumb up 1 Thumb down 2

  5. местный

    Что за термин «брошенная» машина? Откуда он?

    Согласно законам, автомобиль — это собственность.
    Собственнику начисляют налог на имущество (автомобиль) и он его обязан поставить на учет в ГИБДД.
    Судя по фото машина на номерах, значит у нее есть собственник и все оформлено.

    Если авто не нарушает правил парковки (а она не нарушает кстати), какие проблемы то?

    У автовладельца есть свои права, законы он соблюдает, чего и вам кстати желаю: направьте в правильное русло свою энергию 8)

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  6. Аноним

    Там бумажка внутри, кому мешает позвоните.

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