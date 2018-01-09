Кто занимается брошенными машинами?

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это вам кажется,что она брошена.А как только начнут проводить эвакуацию-сразу же прибежит чувак в модных кальсонах и начнет свои права качать
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Судя по состоянию авто, оно было в ДТП. Не факт, что хозяин не в больнице.
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Может деньги на новый движок копит деньги, я сам было дело два месяца стоял на якоре когда у меня двигатель сломался. 60 тысяч накопить дело не быстрое. Косяк хозяина, что снег не чистит вокруг неё пока на простое, я чуть ли не каждый день откидывал т.к прошлая зима очень снежная была.
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А чё такое? Это моя машина. И живу я в этом доме. Кому мешает я не понял? удалено Не твоё не трож.
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А чё это она твоя? она моя! И я живу в этом доме, и работаю в этих магазинах, хочешь трогать плати.
PS.Кальсонов модных у меня нет,я на коробку коплю
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Что за термин «брошенная» машина? Откуда он?
Согласно законам, автомобиль — это собственность.
Собственнику начисляют налог на имущество (автомобиль) и он его обязан поставить на учет в ГИБДД.
Судя по фото машина на номерах, значит у нее есть собственник и все оформлено.
Если авто не нарушает правил парковки (а она не нарушает кстати), какие проблемы то?
У автовладельца есть свои права, законы он соблюдает, чего и вам кстати желаю: направьте в правильное русло свою энергию
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Там бумажка внутри, кому мешает позвоните.
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