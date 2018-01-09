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В причинении смерти по неосторожности обвинил СК владельца сгоревшего обувного цеха под Искитимом

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В причинении смерти по неосторожности обвинил СК владельца сгоревшего обувного цеха под Искитимом

Собственника здания обувного производства и двух директоров предприятия, на котором сгорело 7 граждан КНР, 2 — Кыргастана и 1 россиянин арестовали.

9.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

В причинении смерти по неосторожности обвинил СК владельца сгоревшего обувного цеха под Искитимом

МЧС заявила, что сгоревший обувной цех был построен и работал незаконно



Следственный комитет Новосибирской области предъявил обвинения собственнику помещений, а также руководству коммерческого предприятия по производству обуви, где 4 января на крупном пожаре погибли 10 рабочих.

Как сообщили старший помощник руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков, их обвиняют в причинении смерти по неосторожности, а также нарушении правил безопасности при проведении работ

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела  по факту гибели людей в результате возгорания помещений обувной фабрики в Искитимском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ и ч. 3 ст. 109 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина работу следственной группы на месте происшествия возглавил руководитель следственного управления.

Следствием установлено, что утром 4 января произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади свыше 1700 квадратных метров. В данных помещениях в течение 3-х лет было организовано производство и хранение обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела 10 рабочих фабрики (7 граждан КНР, 2 гражданина Республики Киргизия и один гражданин Российской Федерации).

— Производственный цех здания, где, по версии следствия, произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, которые позволяют незамедлительно отреагировать в целях защиты людей и материальных ценностей от опасных факторов пожара до прибытия экстренных служб, — рассказал Третьяков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура в ходе проверки установила, что не работали пожарные гидранты на месте ЧП, назходящиеся в ведении Чернореченского сельсовета.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нем помещений житель Искитима Михаил Мамедов, 27-летний директор и учредитель общества (сын Мамедова), а также его 40-летний исполнительный директор.

Впоследствии собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по ч.3 ст. 109 УК РФ, остальным двум фигурантам – по ч. 3 ст.216 УК РФ. Сегодня, 9 января, Исктимским районным судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения троим фигурантам — в виде домашнего ареста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В настоящее время следователями произведены допросы всех работников фабрики, назначены пожарно-техническая, химическая, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. Проведены обыски и выемки, в ходе которых изъята необходимая документация.

Справка

УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам —
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    НВР: Одно из двух — либо получат, либо не получат. %) :P
    А, кстати говоря, что-то получили бердские поджигатели квартир? В прошлом году один перец поджог квартиру в центре Бердска, а другой наркоша на микрорайоне — там-то чем дело кончилось?! =-O =-O =-O

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  2. Гость

    НВР: А вот, сообразил — если там прокуроры ситниковы в штате остались, не получат! В смысле обвиняемые. Ситниковы то получат, мимо не пронесут. ;) %) *CRAZY*

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