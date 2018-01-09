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Защищавшего пару и отправившего обидчика в нокаут освободили в Новосибирске

Свидетель хулиганства вступился за молодых людей и оказался на скамье подсудимых. Суд прекратил дело за примирением сторон.

9.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Защищавшего пару и отправившего обидчика в нокаут освободили в Новосибирске

Подсудимого освободили из зала суда

Суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, вмешавшегося в конфликт на площади Ленина в Новосибирске и причинивший тяжкий вред здоровью. Об этом сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Сегодня, 9 января 2018 года, мировой судья 1-го судебного участка Центрального судебного района вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 30-летнего Дмитрия Морковина в связи с примирением с потерпевшим.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Вечером 16 мая 2017 года Морковин находился в машине Toyota Camry на парковке у здания по Красному проспекту, 25 около площади Ленина в Центральном районе Новосибирска.

Он обратил внимание, как у дома напротив (Красный проспект, 27) 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызывающе себя вел, размахивая руками, и конфликтовал с парой (девушкой и парнем).

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Морковин подошел к «обидчику» молодых людей и нанес один удар кулаком в голову ранее незнакомому пьяному потерпевшему.

От полученного удара мужчина потерял равновесие, упал на спину, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и иные сопутствующие телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного слушания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ: освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).

Потерпевший о прекращении уголовного дела в связи с примирением не возражал. Постановление судьи в законную силу не вступило.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» обвинительное заключение прокурор вынес в конце декабря прошлого года. Уголовное дело расследовала полиция.

— После совершения указанных действий обвиняемый скрылся с места преступления, но впоследствии добровольно пришел в районный отдел полиции с заявлением о явке с повинной, — рассказал Лямкин.

Максимальная санкция по ст. 118. УК РФ предусматривает ответственность в виде ареста на срок до 6 месяцев.


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(3) Комментариев

  1. Raven

    Это хорошо, что все так обошлось и парня не посадили. А могут и посадить. Вот так и заступайся, себе дороже. Из-за какого-то утырка загремишь в места не столь отдаленные

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  2. Гость

    Справедливость вроде бы восторжествовала. Только жаль, что этого гасконца с пробитой башкой не привлекут за «хулиганку». Да ещё, наверное, Морковину пришлось ему денег заплатить, на опохмелку и лечение?! :(

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