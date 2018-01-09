Песков: штаб кандидата в президенты Путина начнет работать в ближайшее время

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина начнет работать в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков.

«Я думаю в ближайшее время уже», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда начнет функционировать избирательный штаб, передает ТАСС.

При этом Песков отказался комментировать обнародованные накануне данные о размерах избирательных фондов кандидатов в президенты. «Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина и не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков.

Ранее ЦИК РФ опубликовал данные, из которых следует, что на специальный избирательный счет Путина были перечислены 400 млн 30 тысяч. 934,98 рубля, в частности, средства внесли ряд региональных фондов и партия «Единая Россия», которая выделила 28 млн рублей. При этом 400 млн рублей являются предельной суммой, которая может расходоваться с избирательного счета кандидата в президенты. Право открыть избирательный счет представителям Путина было дано 28 декабря прошлого года.

По данным пресс-службы Центризбиркома, специальные избирательные счета открыли 13 кандидатов в президенты России, в том числе два самовыдвиженца — Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Еще 11 счетов открыли кандидаты, выдвинутые от различных политических партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.