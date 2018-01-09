Добавят мяса и рыбы в потребительскую корзину россиян

Глава Минтруда Максим Топилин предложил улучшить состав потребительской корзины.

Об этом он сообщил в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, и, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — подчеркнул он.

Глава Минтруда не исключил возможность изменения соотношения долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

По словам главы ведомства, в большинстве других стран иной порядок определения прожиточного минимума. «Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны», указал Топилин, добавив, что нынешний прожиточный минимум в РФ составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода.

Он отметил, что многое зависит от того, насколько точно удастся замерять денежные доходы населения.