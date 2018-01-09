КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 2-ю квартиру на Боровой,4/7
Продам 1-ю квартиру в мкр Белокаменном!!!
Продам студию 89139475128 Любовь
Продам студию 89139475128 Любовь
Продам 89139475128
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

19 тыс. тонн продуктов уничтожила Россия за 3,5 года санкций

Пхеньян и Сеул пошли на сближение

Самая красивая девушка Бердска мечтает о домашнем мужчине

Шторм надвигается на Бердск

В причинении смерти по неосторожности обвинил СК владельца сгоревшего обувного цеха под Искитимом

Защищавшего пару и отправившего обидчика в нокаут освободили в Новосибирске

Песков: штаб кандидата в президенты Путина начнет работать в ближайшее время

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Добавят мяса и рыбы в потребительскую корзину россиян

Мессенджеры обязаны защищать от спама телефоны абонетов

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru!

Ваши права в ваших руках.

9.01.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru!После успешного завершения обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов у горожан есть возможность воспользоваться порталом Gosuslugi.ru для допуска к экзаменам и получения водительского удостоверения. То же самое касается замены документа по истечении срока действия. А также вы можете зарегистрировать автомототранспортные средства.
Код подтверждения регистрации на портале бердчане могут получить бесплатно по адресу: микрорайон Радужный, 7, к. 1.
Заполнение заявления в электронном виде займет у вас не более 10 минут, а приглашение в госавтоинспекцию придет в личный кабинет в течение 1-2 дней. По словам инспектора бердской ГИБДД Владислав Дисюн, сегодня приоритет в очереди отдается заявлениям с государственного портала.
Заполнение заявления происходит на обновленной версии портала beta.gosuslugi.ru, которая отличается своей простотой, удобной навигацией. Процедура заполнения формы не вызовет у вас трудностей, даже если вы далеки от современных технологий. При этом если предварительно подать заявку на сайте gоsuslugi.ru на получение или замену автоправ, то при оплате через сайт расчет будет уже не 2000 р., а 1400 р.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• Паспорт гражданина Российской Федерации.
• Свидетельство выданное после окончания автошколы,
• Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра.
• Квитанция об оплате государственной пошлины.

на правах рекламы


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
19 тыс. тонн продуктов уничтожила Россия за 3,5 года санкций Хозяев сгоревшей с людьми искитимской обувной фабрики взяли под домашний арест Пхеньян и Сеул пошли на сближение

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% на КГ Трапеза
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика