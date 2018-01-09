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Пожарные гидранты не работали близ сгоревшей обувной фабрики под Искитимом

Прокуратура проверяет бездействие власти сельсовета, на территории которого произошел пожар с гибелью 10 человек, а также законность постройки и эксплуатации сгоревшего цеха.(ВИДЕО)

9.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий

Пожарные гидранты не работали близ сгоревшей обувной фабрики под Искитимом

Более 80 человек тушили пожар на фабрике, где погибли 10 работников

Проверки обувных предприятий проводятся по всему Искитимскому району, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Поводом для проверок стал крупный пожар с масовой гибелью людей, произошедший в цехе по производству обуви в поселке Чернореченском.

7 января комиссия с участием представителей Искитимской межрайонной прокуратуры побывала по двум адресам — в зданиях на улице Молдавской в Искитиме и на ул. Советской в Чернореченской, где сгорел ангар вместе с 10 рабочими.

В воскресной проверке принимали участие специалисты Госинспекции труда, отделений надзорной деятельности МЧС по Искитиму и Искитимскому району, отдела по вопросам миграции отдела МВД «Искитимский».

Эксперты посетили ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» (ул. Молдавская, 46, ООО «ЭнергоСтрой» в поселке Чернореченском).

— Уже проведены обследование производственных объектов и мест проживания работников (граждан Китайской Народной Республики), оценка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

После получения информации от специалистов прокуратура приступит к ее обобщению и анализу. Ожидается, что итоги проверки будут обнародованы в ближайшие дни. Но уже сейчас «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что эксперты выявили нарушения в области охраны труда, пожарной безопасности, в частности в помещениях была плохая проводка.

Кроме того, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель прокурора Искитимского района Дмитрий Попков, проверяется законность постройки и эксплуатации производственного здания типа ангара в поселке Чернореченском.

— Параллельно работаем по гидрантам. Два оказались нерабочими, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» зампрокурора. — За этим должен был следить сельсовет, на территории которого располагаются гидранты.

Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченском произошел 4 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Погибло 10 человек. Граждане КНР, Кыргыстана и России задохнулись угарным газом. Их сгоревшие тела обнаружили пожарные, которые тушили пожар более 6 часов.

Автор видео Анастасия Солодкова

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). После ЧП были задержаны владельцы производства. По данным «Курьер. Среда. Бердск», это искитимец Михаил Мамедов и его сын, а также новосибирец (фамилия редакции пока неизвестна).

Сегодня, 9 января, суд посадил их под домашний арест на 2 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Почему то я не удивлён.

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