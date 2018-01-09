Пожарные гидранты не работали близ сгоревшей обувной фабрики под Искитимом

Проверки обувных предприятий проводятся по всему Искитимскому району, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Поводом для проверок стал крупный пожар с масовой гибелью людей, произошедший в цехе по производству обуви в поселке Чернореченском.

7 января комиссия с участием представителей Искитимской межрайонной прокуратуры побывала по двум адресам — в зданиях на улице Молдавской в Искитиме и на ул. Советской в Чернореченской, где сгорел ангар вместе с 10 рабочими.

В воскресной проверке принимали участие специалисты Госинспекции труда, отделений надзорной деятельности МЧС по Искитиму и Искитимскому району, отдела по вопросам миграции отдела МВД «Искитимский».

Эксперты посетили ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» (ул. Молдавская, 46, ООО «ЭнергоСтрой» в поселке Чернореченском).

— Уже проведены обследование производственных объектов и мест проживания работников (граждан Китайской Народной Республики), оценка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

После получения информации от специалистов прокуратура приступит к ее обобщению и анализу. Ожидается, что итоги проверки будут обнародованы в ближайшие дни. Но уже сейчас «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что эксперты выявили нарушения в области охраны труда, пожарной безопасности, в частности в помещениях была плохая проводка.

Кроме того, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель прокурора Искитимского района Дмитрий Попков, проверяется законность постройки и эксплуатации производственного здания типа ангара в поселке Чернореченском.

— Параллельно работаем по гидрантам. Два оказались нерабочими, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» зампрокурора. — За этим должен был следить сельсовет, на территории которого располагаются гидранты.

Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченском произошел 4 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Погибло 10 человек. Граждане КНР, Кыргыстана и России задохнулись угарным газом. Их сгоревшие тела обнаружили пожарные, которые тушили пожар более 6 часов.

Автор видео Анастасия Солодкова



По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). После ЧП были задержаны владельцы производства. По данным «Курьер. Среда. Бердск», это искитимец Михаил Мамедов и его сын, а также новосибирец (фамилия редакции пока неизвестна).

Сегодня, 9 января, суд посадил их под домашний арест на 2 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».