Мессенджеры обязаны защищать от спама телефоны абонетов

В России вступил в силу закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года. Основная задача принятого закона — допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама, передает ТАСС.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что закон нацелен на регулирование отдельных крупных месенджеров, которые итак проводят идентификацию пользователей с помощью номера мобильного телефона и предлагают опцию не принимать сообщения с неизвестных номеров.

Вступивший в силу закон определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных в специальном порядке пользователей. Идентификация будет осуществляться с помощью телефонного номера абонента на основании договора об идентификации между мессенджером и оператором связи. При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства организовать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей. Кроме того, закон обязывает мессенджеры обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничивать массовые рассылки и передачу сообщений, содержащих неправомерную информацию.

В случае неисполнения мессенджером требований об ограничении массовой рассылки и передачи неправомерной информации закон позволяет операторам связи закрыть доступ к сервису по решению суда.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступают в силу штрафы за нарушение данного законодательства.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополнен новой статьей 13.39 («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»). За ее нарушение предусматривается штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

При этом оговаривается, что за нарушение закона о мессенджерах лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами.

Экспертное мнение

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не видит особого смысла в принятом законе, поскольку крупные мессенджеры итак идентифицируют пользователя по номеру телефона с целью защиты доступа к его персональному аккаунту. «Как это будет функционировать? Мне пока трудно ответить на этот вопрос, потому что есть мессенджеры, которые не привязаны к каким-либо телефонным номерам — с точки зрения современных технологий нет смысла привязываться к телефонному номеру, в общем-то. Пока я не готов сказать, в чем смысл и будет ли это хорошо, и что мы получим, но в итоге мы должны получить какое-то количество блокировок сервисов, которые не будут исполнять закон. Я пока не нахожу технологического оправдания, что это как-то поможет нам в борьбе с чем-то или улучшит ситуацию. Хотелось бы видеть такого рода отчетность или статистику, но, боюсь, что мы никогда не сможем это проанализировать», — сказал Мариничев.

Он отметил, что большая часть наиболее популярных мессенджеров уже давно привязывается к телефонным номерам для идентификации пользователей, но не самой личности, а с целью доступа к аккаунту человека. «Другими словами, в любом мессенджере идет внутренняя идентификация абонентов, и, в принципе, мессенджеру все равно, кто из лиц конкретно является владельцем аккаунта, важно соблюсти то, что лицо должно доказать свои права на аккаунт — поэтому идет идентификация через телефон. Закон же пытается идентифицировать непосредственно гражданина, который пользуется тем или иным мессенджером», — пояснил собеседник агентства.

Эксперт добавил, что существует большое количество маленьких мессенджеров, которые дают возможность общения без регистрации телефонного номера. «Мессенджер — это все лишь приложение, установленное на телефон, к которому мы привыкли. Но существует много мессенджеров, которые работают в виде «тонкого клиента», то есть непосредственно в браузере, в том числе и на телефоне. И там не будет у вас никакой регистрации посредством аппарата, и с точки зрения законов это не будет являться мессенджером», — сказал интернет-омбудсмен.

Он подчеркнул, что вступивший в силу закон — это вопрос регулировки и проявление требований к наиболее популярным ресурсам, которые и без того в большинстве своем используют телефонную идентификацию.