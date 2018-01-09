Ответы мэра Бердска: Новый мост через Гуменку не будет представлять архитектурной ценности

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, почему мост через Раздельную (Гуменку) не будет содержать художественные элементы.

Вопрос: Поддерживаем идею строительства нового моста через Гуменку. Когда построят новый мост? И можно ли будет его сделать красивым, чтобы туда приезжали люди и наслаждались пейзажами и просто гуляли?

Ответ: Нам нужно уйти от аварийного моста. И по проекту мы не ставим задачу построить мост, который бы носил какую-то архитектурную ценность. Не будет чего-то кованного, стилизованного… У нас другая задача — безопасность. Чтобы люди могли пройти. И чтобы в зимний период были минимальные разрушения конструкции моста. А красивые места есть чуть дальше моста. Санатории «Сибиряк» и «Рассвет» сделали прекрасную зону. Есть и спуск к воде, и малые формы, и парковые зоны, и пушкинские фонари. Сама природа дает украшение. И нет ограничения на вход — пожалуйста, приходите, только достойно себя ведите. Есть, что смотреть в городе Бердске. Это я говорю не от того, что не хочется. Хочется все делать по максимуму! Но это бюджетные деньги. Есть много важных вещей. Можно построить мост за 40 млн рублей, а можно — за 20 млн. А за другие 20 млн рублей построить тротуар.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск». Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.