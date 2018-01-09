КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 2-ю квартиру на Боровой,4/7
Продам 1-ю квартиру в мкр Белокаменном!!!
Продам студию 89139475128 Любовь
Продам студию 89139475128 Любовь
Продам 89139475128
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

19 тыс. тонн продуктов уничтожила Россия за 3,5 года санкций

Пхеньян и Сеул пошли на сближение

Самая красивая девушка Бердска мечтает о домашнем мужчине

Шторм надвигается на Бердск

В причинении смерти по неосторожности обвинил СК владельца сгоревшего обувного цеха под Искитимом

Защищавшего пару и отправившего обидчика в нокаут освободили в Новосибирске

Песков: штаб кандидата в президенты Путина начнет работать в ближайшее время

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Добавят мяса и рыбы в потребительскую корзину россиян

Мессенджеры обязаны защищать от спама телефоны абонетов

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Ответы мэра Бердска: Новый мост через Гуменку не будет представлять архитектурной ценности

Бердчане желают, чтобы новый мост был с декоративными элементами. Но перед властями стоит другая задача — построить безопасный и качественный мост. (ОТВЕТЫ МЭРА)

9.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Ответы мэра Бердска: Новый мост через Гуменку не будет представлять архитектурной ценности

Старый понтонный мост через речку Раздельную давно нуждается в замене

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, почему мост через Раздельную (Гуменку) не будет содержать художественные элементы.

Вопрос: Поддерживаем идею строительства нового моста через Гуменку. Когда построят новый мост? И можно ли будет его сделать красивым, чтобы туда приезжали люди и наслаждались пейзажами и просто гуляли?

Ответ: Нам нужно уйти от аварийного моста. И по проекту мы не ставим задачу построить мост, который бы носил какую-то архитектурную ценность. Не будет чего-то кованного, стилизованного… У нас другая задача — безопасность. Чтобы люди могли пройти. И чтобы в зимний период были минимальные разрушения конструкции моста. А красивые места есть чуть дальше моста. Санатории «Сибиряк» и «Рассвет» сделали прекрасную зону. Есть и спуск к воде, и малые формы, и парковые зоны, и пушкинские фонари. Сама природа дает украшение. И нет ограничения на вход — пожалуйста, приходите, только достойно себя ведите. Есть, что смотреть в городе Бердске. Это я говорю не от того, что не хочется. Хочется все делать по максимуму! Но это бюджетные деньги. Есть много важных вещей. Можно построить мост за 40 млн рублей, а можно — за 20 млн. А за другие 20 млн рублей построить тротуар.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Ответы мэра

Последние новости:
19 тыс. тонн продуктов уничтожила Россия за 3,5 года санкций Хозяев сгоревшей с людьми искитимской обувной фабрики взяли под домашний арест Пхеньян и Сеул пошли на сближение

(2) Комментариев

  1. Шестеренкин

    А между тем где-то рядом.

    » В деревне Михайловка Муромцевского района Омской области сдали в эксплуатацию новый мост. Он не только соединил деревню с районом, но и область с соседней – Новосибирской. Работы проводило Муромцевское ДРСУ. Строительство началось в ноябре и было завершено в рекордно короткие сроки. Директор ДРСУ Дмитрий Роденко заверил, что мост прослужит не менее 20 лет. Финансирование – более 1,6 миллиона рублей – выделила администрация Муромцевского района. Проверку нового моста проводили двадцатитонным КамАЗом. Второй по новому сооружению проехала «Газель», которую передали Карбызинской средней общеобразовательной школе для подвоза учеников.
    Источник — РИА Омскпресс»

    Заметьте — автомобильный, а не пешеходный, далеко не 40 миллионов и не три года на строительство и раздумья.
    Наверно действительно у нас город какой-то особенный.
    :( :( :(

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Гость

    Вроде и по хозяйски рассудил. Только вот сама администрация немного бы понты прикрутила?! А то «мерседесы» там всякие, ремонты дорогие, мебеля эксклюзив… ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% на КГ Трапеза
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика