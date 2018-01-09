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Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах.

9.01.2018 Фото: Детишек 2017 года. Один комментарий

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах.

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Друзья, мы думаем, что фотографии в новогодних костюмах — самые яркие и запоминающиеся! Давайте делиться ими — у нас в группе ВКонтакте уже есть целый альбом с прошлого года. И уже этого года АЛЬБОМ.  Предлагаем и в этом году радоваться Новому году вместе с нашими детишками. Объявляем фотомарафон «Новогодние детишки-2018».

На фото могут быть не только дети, но и взрослые, ведь мы в душе всегда остаемся детьми!

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск». ВНИМАНИЕ! Обязательно подпишите имя ребенка!

Фото принимаем до 10 января 2018 года.

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Новогодние детишки — 2018

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркин Дмитрий
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркин Данила
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркина Софья

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Дерксен Полина Алексеевна

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Снегурочка Тамилочка

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Наталья Вячеславовна

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислала Натали

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Смагин Никита

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Мои любимые внучата. Довгань Марк и Довгань Даниил, фото прислал Евгений Довгань
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислала vedensjayakatya
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Таня и Лера
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Федосеенко Эвелина
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Вдовина Анастасия
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Артем Иванов — мушкетёр. 5 лет

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Бессонова Даша, 4 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Вероника Лунева 5 лет

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, примите фото моего внука, ему 1год и 1 месяц, его зовут Лев Двинянинов

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, примите фото моего внука, ему 1год и 1 месяц, его зовут Лев Двинянинов
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, примите фото моего внука, ему 1год и 1 месяц, его зовут Лев Двинянинов

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Тудвасева Малика 7 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Наш сыночек.Журавлев Дмитрий 1г. 7мес.
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Лихачева Даша 1,5 годика. Костюм- принцесса
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Лукина Ксюша, 2 года, Божья коровка
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
yuliasav-80
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
yuliasav-80
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
yuliasav-80
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
yuliasav-80
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Настя в костюме Гномика
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислала Катерина Соловьева. Ёлочка Алиса и наша принцесса Ксения)
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Ёлочка Алиса и наша принцесса Ксения)
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Ёлочка Алиса и наша принцесса Ксения)
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Лисичка Таисия
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Прохор Медюха
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Кривяков Денис-богатырь, Кривяков Влад-пират.
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Максим
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Степанищева Альбина
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Андрей и Надежда Битюцкие с детьми Даниилом и Вероникой
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
«Собачка» — Варнавский Дмитрий 7 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
«Куколка» Ващенко Анастасия 5 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Ващенко Софья 12 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Глебова Ева 3 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Александр Казьмин.3 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Ломжины Захар и Георгий.
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Софья 1,5 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Софья 1,5 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Демин Саша 1,5 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Демин Саша 1,5 года

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Внучка Сашенька

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Арсений и Маргарита
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Удодова Ольга 7 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Анучины Никита и Валерия
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Анучины Никита и Валерия
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Анучины Никита и Валерия
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Семён Далберг
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Артём 4г Серёжа 5лС уважением,Ольга Соколова
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Матвей 4 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Эвелина, Виктория и Ангелина
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Новогодние детишки 2018. Долгаев Никита 9 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Новогодние детишки 2018. Долгаев Никита 9 лет
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Афанасьева Лера.Афанасьев Лёша
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Афанасьева Лера.Афанасьев Лёша
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Афанасьева Лера.Афанасьев Лёша
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Матвей Савин 4 года
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Надя

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(1) Комментарий

  1. Аенсионер

    Детишки и деды Морозы все один в один…

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