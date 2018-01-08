Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение»

В субботу, 6 января, с рейса SU1946 Москва-Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в департаменте общественных связей «Аэрофлота» (официальное письмо есть в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск»).

Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

— На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии пассажиров с рейса. В рапорте отмечается, что пассажирка Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки, — отметили в компании.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

Алиса Аршавина, летевшая в бизнес-классе, во время рулежки самолета отстегнула ремни безопасности — свой и своей дочери — и начала менять ребенку подгузник, сообщают СМИ.

С телефона жены футболиста Андрея Алисы стюардессе рейса, с которого сняли супругу спортсмена, поступило сообщение с угрозами якобы от имени сотрудников Следственного комитета.

Автор сообщения пророчит бортпроводнице «от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком». В SMS также фигурирует фраза «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну». Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечает именно Алиса Аршавина.

Алиса Аршавина прокомментировала РЕН ТВ данное сообщение. По ее словам, писала SMS не она, а «оперативный сотрудник».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ — мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», — сказала Аршавина.