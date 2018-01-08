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Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья

УФНС России по Новосибирской области выявлять налоговых уклонистов, сдающих квартиры в аренду, будет с помощью управляющих компаний и правоохранителей.

8.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жильяКак сообщили РБК в управлении ФНС по Новосибирской области, сдача жилья в аренду физическими лицами относится к числу проблемных источников: квартиры зачастую сдаются без уплаты налогов хозяевами. По данной налоговой, за первые девять месяцев 2017 года от сдачи имущества в аренду бюджет области получил 29,4 млн руб. Управление полагает, что за год бюджет недополучает от данной категории налогоплательщиков как минимум 400 млн руб.

По мнению налоговиков, залог успеха при привлечении граждан к декларированию доходов такого типа является получение достоверной информации о самих гражданах. Часть информации вскоре ФНС сможет получать из ФГИС «ЕГР ЗАГС» — Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния, запуск которого намечен на начало следующего года. Для получения дополнительной информации о сдающих квартиры налоговая привлекает другие ведомства и компаниии.

«Управление предпринимаются определенные меры, которые бы позволили получать информацию о таких лицах путем заключения соглашений с органами исполнительной власти, правоохранительными органами и обслуживающими организациями», — рассказал замруководителя УФНС России по Новосибирской области Андрей Снегирев.

Как сообщил РБК директор агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский, периодически от фискальных органов в агентство поступают запросы о предоставлении данных о лицах, сдающих квартиры в аренду.

«Мы можем предоставлять только информацию о контрагентах, с которыми заключены договоры оказания услуг. В Новосибирске клиентами агентства являются наниматели — они заказывают и оплачивают услугу поиска объекта», — объяснил Чернокульский.

При этом он уверен, что ФНС имеет возможность увеличить собираемость налогов с арендодателей более простыми путями: «Большинство собственников размещают информацию о аренде квартиры в открытых источников. И технически несложно составить реестр лиц, систематически сдающих недвижимость в аренду. Специалисты из Сколково или Технопарка решили бы эту задачу за пару недель. А инвестиции очень быстро окупились бы собранными налогами», — комментирует спикер.

Налог на доход от сдачи имущества в аренду является частью налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В течение трех последних лет наблюдалась положительная динамика поступления НДФЛ в бюджет региона. В 2014 году его объем составил 43202 млн рублей — на 5,3% больше, чем за 2013 год; в 2015 году поступило 43415 млн рублей (на 0,5% больше, чем в 2014 году), в 2016 году — 47095 млн рублей (на 8,5% больше, чем в 2015 году).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе 507 человек имеют в собственности более трех квартир. И если предположить, что хотя бы одну из них владельцы сдают в аренду, то, как подсчитали налоговики, бердский бюджет теряет порядка 5 млн рублей в год — это сокрытый от государства налог на доходы от сдачи жилья.


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