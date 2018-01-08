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Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

Глава новосибирской епархии возглавил божественную литургию в честь престольного праздника в бердском Преображенском соборе, где напомнил о любви к ближнему.

8.01.2018 Фото: nskmi.ru Нет комментариев

Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

Божественная литургия в Преображенском храме Бердска

Престольный праздник в Преображенском кафедральном соборе Бердска сегодня, 8 января, в день празднования Собора Пресвятой Богородицы митрополит Тихон возглавил Божественную литургию во втором кафедральном соборе Новосибирской епархии.

За богослужением глава Новосибирской епархии совершил диаконскую хиротонию Андрея Сверликова. По окончании литургии митрополит Тихон обратился к прихожанам со словами проповеди, сообщили в медиа-центре Новосибирской митрополии.

Поздравляя собравшихся с Рождеством Христовым, владыка напомнил об одной из главных заповедей христианства — любви к ближнему:

«В нашей жизни преобладают злоба, зависть, распри, разделения, пороки — потому что нет места любви. В Евангелии сказано: из-за множества беззаконий оскудеет любовь в людях. Мы не ставим центром своей жизни другого человека, а ведь каждый человек — это образ и подобие Божие. Если мы завидуем, обижаем или оскорбляем другого человека, мы оскорбляем величие Бога. И мы никогда не сможем полюбить Отца нашего небесного, если не будем любить людей вокруг нас».

Митрополит Тихон в понедельник также посетил бердскую православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского, где встретился с мэром Бердска Евгением Шестерниным.


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