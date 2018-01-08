КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату в трехкомнатной квартире
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру-студию
Продам 1-ю
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение»

Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья

Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

Выбрасывать окурки из окон автомобилей запретил Медведев

Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска

Круглосуточно будет работать телемедицина в России

Пила до или после ДТП мать раздавленного квадроциклом 5-летнего мальчика, выясняет следствие

Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году

Пять причин обжорства

Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Круглосуточно будет работать телемедицина в России

Вступивший в силу с 1 января закон о телемедицине позволяет врачам дистанционно консультировать и проводить консилиумы.

8.01.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Круглосуточно будет работать телемедицина в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в этом году планируется организовать круглосуточную работу телемедицины. По ее словам, также будут регулярно проводиться видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

«Уровень планки качества должен быть единым на всей территории страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны»,— цитирует Скворцову Ъ.

Закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. Он разрешает оказывать медпомощь путем проведения удаленных консультаций, консилиумов и дистанционного мониторинга. При этом необходимые подзаконные акты, разъясняющие частные случаи применения технологий для дистанционной медицинской помощи, до сих пор не приняты.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение» Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

(4) Комментариев

  1. Evni

    Нашли выход. Будем лечиться по телевизору. Скоро начнут сокращать врачей.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Больными местами будем прикладываться к экрану,как при Чумаке. А врачей надо разогнать.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    «При этом необходимые подзаконные акты, разъясняющие частные случаи применения технологий для дистанционной медицинской помощи, до сих пор не приняты.»
    :-! :-! :-!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Туры в Грузию
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика