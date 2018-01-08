Круглосуточно будет работать телемедицина в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в этом году планируется организовать круглосуточную работу телемедицины. По ее словам, также будут регулярно проводиться видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

«Уровень планки качества должен быть единым на всей территории страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны»,— цитирует Скворцову Ъ.

Закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. Он разрешает оказывать медпомощь путем проведения удаленных консультаций, консилиумов и дистанционного мониторинга. При этом необходимые подзаконные акты, разъясняющие частные случаи применения технологий для дистанционной медицинской помощи, до сих пор не приняты.