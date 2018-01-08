Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение»
Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья
Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии
Выбрасывать окурки из окон автомобилей запретил Медведев
Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска
Круглосуточно будет работать телемедицина в России
Пила до или после ДТП мать раздавленного квадроциклом 5-летнего мальчика, выясняет следствие
Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году
Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах
Нашли выход. Будем лечиться по телевизору. Скоро начнут сокращать врачей.
2 0
Если живешь в деревушке так там их и так нет. А интернет есть.
0 0
Больными местами будем прикладываться к экрану,как при Чумаке. А врачей надо разогнать.
1 1
«При этом необходимые подзаконные акты, разъясняющие частные случаи применения технологий для дистанционной медицинской помощи, до сих пор не приняты.»
0 0