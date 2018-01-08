Пила до или после ДТП мать раздавленного квадроциклом 5-летнего мальчика, выясняет следствие

Искитимская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик, ехавший на квадроцикле с матерью на прогулку возле бердских дач. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск», инспектор по пропаганде Искитимской ГИБДД Ольга Ерохина сегодня, 8 января, расследование проводит следственный отдел Искитимского межрайонного ОМВД.

Страшная авария, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» произошла вечером 1 января под Бердском — между селом Сосновка и бердским СНТ «Вега-3» в лесном массиве на территории Искитимского района. По предварительной информации, пьяная 33-летняя бердчанка везла на прогулку 5-летнего сына на квадроцикле «Гепард» Stels ATV 650G, который опрокинулся в кювет и раздавил ребенка. Женщина не справилась с управлением и съехала с деревянного настила небольшого оврага вправо по ходу движения.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», мальчик скончался на месте от обильной кровопотери в связи с разрывом внутренних органов от упавшего на него квадроцикла.

По словам Ольги Ерохиной, на месте происшествия протокол составлял инспектор ДПС Дмитрий Богреев. Свидетели пояснили ему, что дали выпить матери спиртное сразу после смертельного ДТП, дескать, «чтобы она не сошла с ума». Была ли мать пьяна во время катания сына на квадроцикле, пока доподлинно неизвестно. Это выясняют следователи искитимской полиции, отметила Ерохина.

Но на момент оформления дорожно-транспортного происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области сразу после аварии. От того, когда выпивала бердчанка — до или после ДТП — зависит тяжесть статьи, которую в итоге ей инкриминируют. За причинение смерти в ДТП нетрезвому водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», со ссылкой на дежурного офицера главка регионального МВД Михаила Бирюкова, бердчанка, совершившая смертельное ДТП, не имела водительского удостоверения на управление кадроциклом.

На место аварии первыми приехали бердские службы — полиция и скорая помощь, сотрудники бердского поисково-спасательного отряда вытягивали квадроцикл из кювета. Напомним, что отец погибшего мальчика ехал следом тоже на квадроцикле. Взрослые не пострадали.

справка

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, —

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, —

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.