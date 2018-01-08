Выбрасывать окурки из окон автомобилей запретил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил изменения в Правила противопожарного режима, дополнив документ рядом новых норм и требований. Документ опубликован на официальном сайте правительства сегодня, 8 января, а принят еще 30 декабря 2017 года.
Особое внимание в поправках уделяется защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.
«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в документе.
Другая норма запрещает курение (за пределами специально оборудованных мест) лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы».
Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.
«Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы», — говорится в документе.
Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.
Новые требования предъявляются правилами к владельцам и арендаторам земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также членам садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений. Отныне они обязаны «производить регулярную уборку мусора и покос травы», а также «принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах».
«Принятые решения позволят повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
а если еще в несколько раз поднять акцизы на сигареты ,на спиртное , на бензин — то вообще никто не будет курить, пить и ездить на машинах ..)
останется только самогонка и самосад …)
народ будет здоровее на своих натурпродуктах..))
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Очень важная государственная проблема! Жги, Недимон!
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Всегда поражался самыми главными в России. На мелочевке ум пробавляют. Вот на большие дела ума не хватает.
Ну что тут сказать (по А. Тойнби), власть прошла четыре стадии: возникновение, рост, надлом, разложение.
На последней стадии издыхают.
Но как хочется еще 6 лет покувыркаться во власти!
А тут какая-то оппозиция под ногами ползает, да еще с программой говорят.
У нас никогда не было никаких программ и ничего живем, рябчиков жуем.
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Димон сам окурки собирать будет???
Его назначили начальником за окружающей нас средой? Писец пришёл среде!!!
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