В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Должна ли быть горячей батарея? Совсем запуталась.

Прошу разъяснить, кто разбирается, должен ли быть горячим «экран» батареи? Почему нормально, если батареи тонкие, которые входят в экран, более-менее горячие, а сам экран (который я и считала батареей для обогрева квартиры) просто холодный.

А зачем он тогда нужен? Ну, и проходили бы тогда по квартире эти тонкие трубы стояка. Кто в курсе?