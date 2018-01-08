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Должна ли быть горячей батарея?

Прошу разъяснить, кто разбирается.

8.01.2018 8 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Добрая:

Должна ли быть горячей батарея? Совсем запуталась.

Прошу разъяснить, кто разбирается, должен ли быть горячим «экран» батареи? Почему нормально, если батареи тонкие, которые входят в экран, более-менее горячие, а сам экран (который я и считала батареей для обогрева квартиры) просто холодный.

А зачем он тогда нужен? Ну, и проходили бы тогда по квартире эти тонкие трубы стояка. Кто в курсе?


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Батарея- это отопительный прибор вашей комнаты. Количество секций там тоже не просто от балды, а зависит от квадратов площади, которую нужно обогреть. Поверхность прибора не должна быть холодной. Что-то у вас идет не так.

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    • Добрая

      Вот и я так считаю! Но представители УК сказали (сердито), что экран вообще ни причем! на него не надо обращать внимания!трогайте трубы стояка!горячие? -Ну, теплые! -Вот! А +15 в квартире потому, что ветер(!!!) сегодня на улице, выдувает все! Такой примерно был диалог. Сразу и не придумаешь, что возразить. Но я же не в шалаше живу, чтобы прям все выдувало! И прозвучала от них фраза, что «мы топим по нормативам»! Но у меня уже не норм. Нужно хотя бы +18! В прошлом году так не было. А что это сейчас за нормы такие? Придется писать, вызывать комиссию.

      Thumb up 4 Thumb down 0

      • Аноним

        Стояк должен быть горячий, а не теплый! Теплым может быть, когда за окном плюсовая температура!

        Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним

        Вызывала комиссию. сказали утепляйте стены тогда дуть не будет, а то вы хотите за счет ук сделать кап. ремонт…. так что дотапливаем у детей обогревателем, сами спим укутавшись. правда пока ветра нет, и в мороз пошибче топить стали вроде потеплело дома.

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    • ПЕНС

      Вы не должны заморачиваться этим… Вам обязана обеспечить 20 градусов в квартире УК..

      Вы только должны утеплить квартиру должным образом и обеспечить наличие батарей сколько необходимо.

      Грубо на 1 м/кв площади необходимо 100 Ватт

      1 секция чугунной батареи в среднем — 160 Ватт

      алюминиевой — 180 Ватт

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  2. Аноним

    Когда на Лелюха 3 будет тепло как было 2 года назад, у кого найти ответ на этот вопрос? Надоело спать в одежде. Надо идти платить за квартиру, сейчас за холод сдерут тысячи этак 3, а ещё за ледяную воду по цене горячей, циркуляция в доме отсутствует 12 лет, всем невыгодно её ремонтировать, халявных денег не будет. Сколько можно издеваться над нами, после праздников пойдём Шестернина в гости приглашать, заодно оценит новую технологию заделки швов, раствор выдолбили, белой плёночкой замазали, дует как на улице

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    • Аноним

      Про заделку швов писал не раз, что сами работы и приёмка выполненных работ должна производится только после тепловизионной съёмки, остальное все от лукавого!

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  3. Аноним

    Речь идёт скорее всего о конвектор. Сам экран может быть и теплым, в отличии от воздуха выходящего сверху. Но температура в стояке и в подводящей трубе должна быть сегодня градусов 60 не меньше!

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