Должна ли быть горячей батарея?

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Батарея- это отопительный прибор вашей комнаты. Количество секций там тоже не просто от балды, а зависит от квадратов площади, которую нужно обогреть. Поверхность прибора не должна быть холодной. Что-то у вас идет не так.
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Вот и я так считаю! Но представители УК сказали (сердито), что экран вообще ни причем! на него не надо обращать внимания!трогайте трубы стояка!горячие? -Ну, теплые! -Вот! А +15 в квартире потому, что ветер(!!!) сегодня на улице, выдувает все! Такой примерно был диалог. Сразу и не придумаешь, что возразить. Но я же не в шалаше живу, чтобы прям все выдувало! И прозвучала от них фраза, что «мы топим по нормативам»! Но у меня уже не норм. Нужно хотя бы +18! В прошлом году так не было. А что это сейчас за нормы такие? Придется писать, вызывать комиссию.
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Стояк должен быть горячий, а не теплый! Теплым может быть, когда за окном плюсовая температура!
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Вызывала комиссию. сказали утепляйте стены тогда дуть не будет, а то вы хотите за счет ук сделать кап. ремонт…. так что дотапливаем у детей обогревателем, сами спим укутавшись. правда пока ветра нет, и в мороз пошибче топить стали вроде потеплело дома.
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Вы не должны заморачиваться этим… Вам обязана обеспечить 20 градусов в квартире УК..
Вы только должны утеплить квартиру должным образом и обеспечить наличие батарей сколько необходимо.
Грубо на 1 м/кв площади необходимо 100 Ватт
1 секция чугунной батареи в среднем — 160 Ватт
алюминиевой — 180 Ватт
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Когда на Лелюха 3 будет тепло как было 2 года назад, у кого найти ответ на этот вопрос? Надоело спать в одежде. Надо идти платить за квартиру, сейчас за холод сдерут тысячи этак 3, а ещё за ледяную воду по цене горячей, циркуляция в доме отсутствует 12 лет, всем невыгодно её ремонтировать, халявных денег не будет. Сколько можно издеваться над нами, после праздников пойдём Шестернина в гости приглашать, заодно оценит новую технологию заделки швов, раствор выдолбили, белой плёночкой замазали, дует как на улице
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Про заделку швов писал не раз, что сами работы и приёмка выполненных работ должна производится только после тепловизионной съёмки, остальное все от лукавого!
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Речь идёт скорее всего о конвектор. Сам экран может быть и теплым, в отличии от воздуха выходящего сверху. Но температура в стояке и в подводящей трубе должна быть сегодня градусов 60 не меньше!
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