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Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году

Эксперты: президентские выборы вряд ли окажут влияние на поведение рубля, поскольку все предсказуемо; стоит опасаться «выходок» Трампа.

8.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 18 коммент.

Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 годуКурс доллара США на российском валютном рынке в наступившем году будет держаться в диапазоне 55-64 рубля, если полагаться на «бесстрессовый сценарий», однако в рамках «стрессового» варианта американская валюта может взлететь и до 75 рублей. Этого не исключает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

На ее взгляд, «для российского валютного сегмента в 2018 году — по крайней мере, в его начале, — будут важны следующие моменты: во-первых, это спрос на ОФЗ (облигации федерального займа — ред.), — присутствие покупателей в секторе долга позитивно для рубля», а «смежный с этим фактор — отсутствие ужесточения в пакетах антироссийских санкций».

«Пока баланс мировых ставок и общеполитические отношения находятся в текущем формате, сектору ОФЗ ничто не угрожает. Однако любое указание на вероятное или действительное ухудшение геополитических отношений сыграет против ОФЗ и „россиянина“ (российской нацвалюты — ред.)», — говорится в подготовленном для «Росбалта» комментарии эксперта.

Во-вторых, продолжает она, «это покупки валюты — Минфином, предприятиями и игроками». «Наблюдения последних 8 месяцев показали, что Минфин плавно расширяет свое присутствие на внутреннем рынке и уже имеет возможность покупать доллары, не прибегая к помощи ЦБ в качестве агента. Спрос Минфина на валюту большой, покупки могут продлиться как минимум до июня», — допускает аналитик.

По ее оценкам, «политический внутренний фактор на поведение рублевых пар будет оказывать очень мало влияния просто потому, что в итогах предстоящих (в марте 2018 года) президентских выборов в РФ нет никакой интриги». «А вот внешнеполитические отношения — довольно яркий и обычно неожиданный катализатор для валютного рынка. Сейчас все довольно спокойно, но никто не гарантирует, что администрация (президента США Дональда) Трампа не захочет „закрутить гайки“ в российско-американских отношениях уже в первом квартале 2018 года», — указывает Бодрова.

«Если за основу брать бесстрессовый сценарий, ожидаемый диапазон колебаний по доллару США — 55-64 руб., стрессовый — 55-75 руб. Для евровалюты — это коридор 67-77 руб.», — подытоживает эксперт.


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(18) Комментариев

  1. Гость

    Я смотрю, те же самые «иксперды» вангуют, что и нефть по 20 долларов обещали на конец 2017? А она — оп-ля! и по 68! ;)

    Thumb up 12 Thumb down 6

    • Аноним

      А про Главного «Иксперда», который публично заявлял, что цена на нефть ниже $100 опуститься не может потому что мол мировая экономика рухнет — не забыли? Продолжаете на него молиться как ни в чём не бывало?

      Пока что только российская экономика рушится так, как в 2008 году не рушилась. Один стаб.фонд уже прикончили, ещё один остался. До выборов дотянут, а дальше что?

      Слышали что оптовые цены на ГСМ уже сейчас (как ни странно) выше розничных? Ждёмс марта…. 2018 год будет весёлым… :-D

      Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    Володя россиюшку с колен поднимает ) 75 рублей офигеть ))

    Thumb up 15 Thumb down 9

  3. Аноним

    Когда же они нажрутся

    Thumb up 16 Thumb down 3

  4. Аноним

    правительство не допустит-вон для стабилизации экономики квартплату подняли… проезд в транспорте-все будет хорошо ! :-D

    Thumb up 18 Thumb down 5

  5. ФАГ

    Это наглядно для всех, особенно должно для тех, которые с постоянством вопиют: «путину нет замены».
    Так будет продолжаться до тех пор, пока у власти путин со своей шоблой. Вот сейчас по теле набиулина нагло врет про инфляцию. Она низкая, но народ дурной не желают признавать это.
    Кстати, Людвиг Эрхард — отец немецкого экономического чуда писал: «Инфляция — не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государством». Ребята и особенно без мозгов, нами правят дураки!
    Я только повторяю слова умного человека.
    Да и будет ли в стране нормально, если президент (опять же по теле) в хокешку, как маленький дитя, играет.
    А ведь лизоблюды будут городить, что у него времени не хватает на дебаты.
    А если серьезно, трус не идет на дебаты, ибо знает, заклюют умные.

    Thumb up 25 Thumb down 6

    • Гость

      Какие тебе дебаты?! С кем?! Вот с этими?! https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM :(

      Thumb up 6 Thumb down 14

      • Аноним

        ксюху спецом разрекламировали,чтоб народ в сравнении д.вовы и ее,забоялся и решил что альтернативы нет!!!!!а оне потом опа грудинин-председатель-коммунист,виш есть альтернатива,побежали сочувствующие бумажки опускать,а он на,и типа некогда мне,хозяйсво бросить не могу,а поед тууу-туууу!!!!

        Thumb up 4 Thumb down 4

    • Гостья

      В «хоккеюшку» играть не беда.Беда ,когда «играет» в войнушку. «Трус не идет на дебаты»,ну,это тоже не беда.Беда,когда в стране нет официальной первой леди.Если рядом с ним есть женщина,то ее унизительному статусу не позавидуешь.А ему слабо представить новую жену. Вот попы только женатые получают приход,так почему у нас первое лицо государства может быть,якобы, холостым.Холостому руководителю чужды проблемы семьи и народа.Пусть женится или представит народу свою новую жену до выборов.

      Thumb up 5 Thumb down 9

  6. Аноним

    Они даже не могут допустить такой мысли,что на выборах может победить не Путин.Все уже просчитали,поделили на 2018 год. Вот будет поворот если победит крановщица….а?

    Thumb up 2 Thumb down 5

  7. Ккзя

    А наоборот сделать не могут наши преступники которые в Сидят в Правительстве? Такие как Путин или им важнее ихисамолюбие. Пусть запомнят, что народ долго терпит, потом плохо будет такимиворюгам как Путин и его шестеркам

    Thumb up 9 Thumb down 5

  8. Аноним

    Ох уж этот Трамп. Бедной России гайки все крутит и крутит. Почему то эмиратам начхать и на Трампа и на гейропу.

    Thumb up 6 Thumb down 2

  9. Аноним

    что за загадочные эксперты ?
    бабки на лавочке ?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  10. Raven

    Врут. Говорили же, что нефть будет по 20, а доллар по 100. Ждем. Шли годы…

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