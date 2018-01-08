Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году

Курс доллара США на российском валютном рынке в наступившем году будет держаться в диапазоне 55-64 рубля, если полагаться на «бесстрессовый сценарий», однако в рамках «стрессового» варианта американская валюта может взлететь и до 75 рублей. Этого не исключает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
На ее взгляд, «для российского валютного сегмента в 2018 году — по крайней мере, в его начале, — будут важны следующие моменты: во-первых, это спрос на ОФЗ (облигации федерального займа — ред.), — присутствие покупателей в секторе долга позитивно для рубля», а «смежный с этим фактор — отсутствие ужесточения в пакетах антироссийских санкций».
«Пока баланс мировых ставок и общеполитические отношения находятся в текущем формате, сектору ОФЗ ничто не угрожает. Однако любое указание на вероятное или действительное ухудшение геополитических отношений сыграет против ОФЗ и „россиянина“ (российской нацвалюты — ред.)», — говорится в подготовленном для «Росбалта» комментарии эксперта.
Во-вторых, продолжает она, «это покупки валюты — Минфином, предприятиями и игроками». «Наблюдения последних 8 месяцев показали, что Минфин плавно расширяет свое присутствие на внутреннем рынке и уже имеет возможность покупать доллары, не прибегая к помощи ЦБ в качестве агента. Спрос Минфина на валюту большой, покупки могут продлиться как минимум до июня», — допускает аналитик.
По ее оценкам, «политический внутренний фактор на поведение рублевых пар будет оказывать очень мало влияния просто потому, что в итогах предстоящих (в марте 2018 года) президентских выборов в РФ нет никакой интриги». «А вот внешнеполитические отношения — довольно яркий и обычно неожиданный катализатор для валютного рынка. Сейчас все довольно спокойно, но никто не гарантирует, что администрация (президента США Дональда) Трампа не захочет „закрутить гайки“ в российско-американских отношениях уже в первом квартале 2018 года», — указывает Бодрова.
«Если за основу брать бесстрессовый сценарий, ожидаемый диапазон колебаний по доллару США — 55-64 руб., стрессовый — 55-75 руб. Для евровалюты — это коридор 67-77 руб.», — подытоживает эксперт.
Я смотрю, те же самые «иксперды» вангуют, что и нефть по 20 долларов обещали на конец 2017? А она — оп-ля! и по 68!
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А про Главного «Иксперда», который публично заявлял, что цена на нефть ниже $100 опуститься не может потому что мол мировая экономика рухнет — не забыли? Продолжаете на него молиться как ни в чём не бывало?
Пока что только российская экономика рушится так, как в 2008 году не рушилась. Один стаб.фонд уже прикончили, ещё один остался. До выборов дотянут, а дальше что?
Слышали что оптовые цены на ГСМ уже сейчас (как ни странно) выше розничных? Ждёмс марта…. 2018 год будет весёлым…
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Володя россиюшку с колен поднимает ) 75 рублей офигеть ))
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Когда же они нажрутся
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Читать соседнюю статью «5 причин обжорства».
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правительство не допустит-вон для стабилизации экономики квартплату подняли… проезд в транспорте-все будет хорошо !
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Это наглядно для всех, особенно должно для тех, которые с постоянством вопиют: «путину нет замены».
Так будет продолжаться до тех пор, пока у власти путин со своей шоблой. Вот сейчас по теле набиулина нагло врет про инфляцию. Она низкая, но народ дурной не желают признавать это.
Кстати, Людвиг Эрхард — отец немецкого экономического чуда писал: «Инфляция — не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государством». Ребята и особенно без мозгов, нами правят дураки!
Я только повторяю слова умного человека.
Да и будет ли в стране нормально, если президент (опять же по теле) в хокешку, как маленький дитя, играет.
А ведь лизоблюды будут городить, что у него времени не хватает на дебаты.
А если серьезно, трус не идет на дебаты, ибо знает, заклюют умные.
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Какие тебе дебаты?! С кем?! Вот с этими?! https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM
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ксюху спецом разрекламировали,чтоб народ в сравнении д.вовы и ее,забоялся и решил что альтернативы нет!!!!!а оне потом опа грудинин-председатель-коммунист,виш есть альтернатива,побежали сочувствующие бумажки опускать,а он на,и типа некогда мне,хозяйсво бросить не могу,а поед тууу-туууу!!!!
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Нормальные так-то у тебя «мультики» в голове толкаюцццо!
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В «хоккеюшку» играть не беда.Беда ,когда «играет» в войнушку. «Трус не идет на дебаты»,ну,это тоже не беда.Беда,когда в стране нет официальной первой леди.Если рядом с ним есть женщина,то ее унизительному статусу не позавидуешь.А ему слабо представить новую жену. Вот попы только женатые получают приход,так почему у нас первое лицо государства может быть,якобы, холостым.Холостому руководителю чужды проблемы семьи и народа.Пусть женится или представит народу свою новую жену до выборов.
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ну и ты, чтоб до выборов замуж вышла и мужа всем представила! а то статус совсем опустился
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Они даже не могут допустить такой мысли,что на выборах может победить не Путин.Все уже просчитали,поделили на 2018 год. Вот будет поворот если победит крановщица….а?
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А наоборот сделать не могут наши преступники которые в Сидят в Правительстве? Такие как Путин или им важнее ихисамолюбие. Пусть запомнят, что народ долго терпит, потом плохо будет такимиворюгам как Путин и его шестеркам
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написал и сам перепугался)) руки трясутся,столько ошибок в одной фразе?
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Ох уж этот Трамп. Бедной России гайки все крутит и крутит. Почему то эмиратам начхать и на Трампа и на гейропу.
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что за загадочные эксперты ?
бабки на лавочке ?
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Врут. Говорили же, что нефть будет по 20, а доллар по 100. Ждем. Шли годы…
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