Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году

Курс доллара США на российском валютном рынке в наступившем году будет держаться в диапазоне 55-64 рубля, если полагаться на «бесстрессовый сценарий», однако в рамках «стрессового» варианта американская валюта может взлететь и до 75 рублей. Этого не исключает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

На ее взгляд, «для российского валютного сегмента в 2018 году — по крайней мере, в его начале, — будут важны следующие моменты: во-первых, это спрос на ОФЗ (облигации федерального займа — ред.), — присутствие покупателей в секторе долга позитивно для рубля», а «смежный с этим фактор — отсутствие ужесточения в пакетах антироссийских санкций».

«Пока баланс мировых ставок и общеполитические отношения находятся в текущем формате, сектору ОФЗ ничто не угрожает. Однако любое указание на вероятное или действительное ухудшение геополитических отношений сыграет против ОФЗ и „россиянина“ (российской нацвалюты — ред.)», — говорится в подготовленном для «Росбалта» комментарии эксперта.

Во-вторых, продолжает она, «это покупки валюты — Минфином, предприятиями и игроками». «Наблюдения последних 8 месяцев показали, что Минфин плавно расширяет свое присутствие на внутреннем рынке и уже имеет возможность покупать доллары, не прибегая к помощи ЦБ в качестве агента. Спрос Минфина на валюту большой, покупки могут продлиться как минимум до июня», — допускает аналитик.

По ее оценкам, «политический внутренний фактор на поведение рублевых пар будет оказывать очень мало влияния просто потому, что в итогах предстоящих (в марте 2018 года) президентских выборов в РФ нет никакой интриги». «А вот внешнеполитические отношения — довольно яркий и обычно неожиданный катализатор для валютного рынка. Сейчас все довольно спокойно, но никто не гарантирует, что администрация (президента США Дональда) Трампа не захочет „закрутить гайки“ в российско-американских отношениях уже в первом квартале 2018 года», — указывает Бодрова.

«Если за основу брать бесстрессовый сценарий, ожидаемый диапазон колебаний по доллару США — 55-64 руб., стрессовый — 55-75 руб. Для евровалюты — это коридор 67-77 руб.», — подытоживает эксперт.