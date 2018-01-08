Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл, предложил создать специальные приюты, куда женщина, которая не сделала аборт, может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации, пишут Известия.

«Это не передача в детский дом навсегда. Женщина остается матерью, она может прийти в любой момент и в любой момент забрать ребенка. Мы должны обеспечивать воспитание детей, родители которых не могут делать этого по объективным причинам», — заявил глава РПЦ.

Во время визита в Центр гуманитарной помощи для беременных женщин и многодетных семей службы «Милосердие» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа Церкви по профилактике абортов будет более эффективной при условии создания таких учреждений.

На сегодняшний день в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.