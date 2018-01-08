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Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

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Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

На сегодняшний день в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.

8.01.2018 Фото: Wikimedia Commons 4 коммент.

Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

РПЦ готова брать на воспитание детей

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл, предложил создать специальные приюты, куда женщина, которая не сделала аборт, может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации, пишут Известия.

«Это не передача в детский дом навсегда. Женщина остается матерью, она может прийти в любой момент и в любой момент забрать ребенка. Мы должны обеспечивать воспитание детей, родители которых не могут делать этого по объективным причинам», — заявил глава РПЦ.

Во время визита в Центр гуманитарной помощи для беременных женщин и многодетных семей службы «Милосердие» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа Церкви по профилактике абортов будет более эффективной при условии создания таких учреждений.

На сегодняшний день в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    В рабы с детства?

    Thumb up 6 Thumb down 5

    • Аноним

      А то у нас нет рабов? У нас замечательное время. Даже бизнес у нас и тот рабский. Общество уже давно состоит из надсмотрщиков, приказчиков, рабов и рабов тех рабов рабов. В итоге обворованы все.

      Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      Не удивительные люди… Легче убить, чем пощадить…Наверное, в результате искусственного отбора остались только те, у которых вместо сердца вырос большой желудок с пищеварительным трактом. Кишечно-желудочное мышление окончательно взяло верх.

      Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Александр

    В истории мира такое уже было. Такие дети назывались «Дети фюрера», кстати, одна(на сколько я помню) из солисток АББА как раз такой ребенок и есть.
    Православная церковь потому и право славная, что поддерживает семью, а это разрушение семьи.
    Если Кирилл может разместить ребенка, то пусть размещает и мать. Это будет по-христиански.

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