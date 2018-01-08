Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

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В рабы с детства?
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А то у нас нет рабов? У нас замечательное время. Даже бизнес у нас и тот рабский. Общество уже давно состоит из надсмотрщиков, приказчиков, рабов и рабов тех рабов рабов. В итоге обворованы все.
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Не удивительные люди… Легче убить, чем пощадить…Наверное, в результате искусственного отбора остались только те, у которых вместо сердца вырос большой желудок с пищеварительным трактом. Кишечно-желудочное мышление окончательно взяло верх.
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В истории мира такое уже было. Такие дети назывались «Дети фюрера», кстати, одна(на сколько я помню) из солисток АББА как раз такой ребенок и есть.
Православная церковь потому и право славная, что поддерживает семью, а это разрушение семьи.
Если Кирилл может разместить ребенка, то пусть размещает и мать. Это будет по-христиански.
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