Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска

Задали немало вопросов и дали советы бизнесмену Александру Илющенко по строящемуся историческому парку «Бердский острог» члены совета старейшин Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», парк планируют открыть в начале июня 2018 года. Предпринимателю Илющенко он обойдется в 100 млн рублей. «Бердский острог» планировалось открыть к празднованию 300-летия Бердска. Но из-за недостатка финансирования строительство остановилось.

Услышав информацию о том, что летом парк могут посетить одновременно до 4000 человек, старейшины поинтересовались, будет ли там расположена концертная площадка.

— На площадке было бы легче показать, где расположится концертная площадка. Есть место под временную сцену, с которой будет открываться хороший вид. Людей можно будет рассадить на двух ярусах. Причем, большое количество. Что мне еще нравится в нашем проекте — дальняя стена закрывает вид на дорогу. Человек попадает в атмосферу именно мероприятия, которое мы зададим. Сцене сам Бог велел находиться в районе колокольни. Соблюдаем все православные каноны. Советуемся с работниками церкви, чтобы ничего не нарушить с точки зрения подходов церковных, — объяснил Илющенко.

Будет ли в парке место для маленьких детей? По словам Александра Петровича, рядом с острогом находится парк семейного отдыха, где огромное количество площадок. Однако в «Бердском остроге» планируют установить качели, но задача — втянуть детей в какое-то творчество.

Один из старейшин предложил поставить на пристани рядом с «Бердским острогом» баркас и посадить в него пару человек. Другой поддержал его и предложил запустить несколько старых судов и выходить на них в Бердский залив. Ведь таким мероприятием можно привлечь посетителей, уверен бердчанин.

— Мы общались с человеком, который сам сделал ладью, и разговаривали о перспективе. Чтобы он участвовал в наших мероприятиях. По мелким шлюпкам сделать все это проще, а для судна чуть побольше наступают другие правила, где требования очень серьезные, — рассказал бизнесмен.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, присутствующий на совете старейшин отметил, что проект «Бердский острог» — частный. К бюджету он не имеет никакого отношения.

— Мы не одобряем, не инспектируем это направление. Другое дело — поблагодарить людей за активную жизненную позицию. Такие проекты нужно поддерживать безусловно, — уверил Шестернин.