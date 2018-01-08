КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату в трехкомнатной квартире
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру-студию
Продам 1-ю
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение»

Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья

Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

Выбрасывать окурки из окон автомобилей запретил Медведев

Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска

Круглосуточно будет работать телемедицина в России

Пила до или после ДТП мать раздавленного квадроциклом 5-летнего мальчика, выясняет следствие

Один доллар будет стоить 75 рублей в 2018 году

Пять причин обжорства

Патриарх Кирилл: РПЦ готова брать на воспитание брошенных детей в приютах

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска

Старожилы интересовались у бизнесмена Илющенко, будет ли в парке место для маленьких детей, и где разместится сцена.

8.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Катать на ладье посетителей «Бердского острога» предложили старейшины Бердска

«Бердский острог» откроют для посетителей в июне 2018 года

Задали немало вопросов и дали советы бизнесмену Александру Илющенко по строящемуся историческому парку «Бердский острог» члены совета старейшин Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», парк планируют открыть в начале июня 2018 года. Предпринимателю Илющенко он обойдется в 100 млн рублей. «Бердский острог» планировалось открыть к празднованию 300-летия Бердска. Но из-за недостатка финансирования строительство остановилось.

Услышав информацию о том, что летом парк могут посетить одновременно до 4000 человек, старейшины поинтересовались, будет ли там расположена концертная площадка.

— На площадке было бы легче показать, где расположится концертная площадка. Есть место под временную сцену, с которой будет открываться хороший вид. Людей можно будет рассадить на двух ярусах. Причем, большое количество. Что мне еще нравится в нашем проекте — дальняя стена закрывает вид на дорогу. Человек попадает в атмосферу именно мероприятия, которое мы зададим. Сцене сам Бог велел находиться в районе колокольни. Соблюдаем все православные каноны. Советуемся с работниками церкви, чтобы ничего не нарушить с точки зрения подходов церковных, — объяснил Илющенко.

Будет ли в парке место для маленьких детей? По словам Александра Петровича, рядом с острогом находится парк семейного отдыха, где огромное количество площадок. Однако в «Бердском остроге» планируют установить качели, но задача — втянуть детей в какое-то творчество.

Один из старейшин предложил поставить на пристани рядом с «Бердским острогом» баркас и посадить в него пару человек. Другой поддержал его и предложил запустить несколько старых судов и выходить на них в Бердский залив. Ведь таким мероприятием можно привлечь посетителей, уверен бердчанин.

— Мы общались с человеком, который сам сделал ладью, и разговаривали о перспективе. Чтобы он участвовал в наших мероприятиях. По мелким шлюпкам сделать все это проще, а для судна чуть побольше наступают другие правила, где требования очень серьезные, — рассказал бизнесмен.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, присутствующий на совете старейшин отметил, что проект «Бердский острог» — частный. К бюджету он не имеет никакого отношения.

— Мы не одобряем, не инспектируем это направление. Другое дело — поблагодарить людей за активную жизненную позицию. Такие проекты нужно поддерживать безусловно, — уверил Шестернин.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сняли с самолета жену футболиста Аршавина с детьми за «деструктивное поведение» Налоговая придумала способы борьбы с нелегальной арендой жилья Митрополит Тихон и мэр Бердска встретились в православной гимназии

(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Скоро Потапов выйдет из тюрьмы а этот все строит и построить не может. городу давно надо было разорвать с ним все договора.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. чегевара чебурашка

    На прутике вас будут катать, а не на ладье .

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС.Гиудотерапия -эффективный метод лечения
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика