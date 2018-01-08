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Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Мы опубликуем всех зеленых красавиц на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск».

8.01.2018 Фото: pxhere.com 2 коммент.

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск

Дорогие читатели!

Слышите скрип снега! Уже Дед Мороз оставляет следы во дворах! А елочные базары зазывают горожан за покупкой зеленой красавицы! Но курьеровцы ратуют не только за настоящие елки, но и искусственные, рукотворные (из самых неожиданных материалов)… Традиционно мы приглашаем вас поделиться своими новогодними елями/соснами/пихтами с нами!

Ведь уже нарядили? Тогда срочно фотайте и нам на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Ёлки Бердска». Мы опубликуем всех красавиц на сайте, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск». Подпишите фото своим именем, если будет желание – напишите пару слов о том, какие у вас есть традиции, связанные с Новым годом и елкой.

Так же в отдельном посте мы объявим фотомарафон «Новогодние детишки-2018» — ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Фото принимаем до 10 января 2018 года.

Присылая фото с вами и елкой на ящик редакции bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию изображения и своего имени.

Ёлки Бердска прошлых Новых годов

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск

Ёлки Бердска 2018

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Вот такая новогодняя красавица получилась у нас. annaluneva215
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Елка семьи Двойнишниковых)Наша зеленая красавица.Нарядили,и уже ждем Новый год)Традицией стало наряжать елочку за неделю до главного праздника зимы)

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Ёлка  от Баглай Ирины Валерьевны

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Каждый год мы наряжаем настоящую пихту на Новый год. И по всем правилам, на утро, после Нового года, дети находят под ней свои подарки. Три года назад мы построили дачу и теперь трехметровая красавица нас радует на даче.
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Лариса Гарковая
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото Лилия
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Добрый день!Это ёлка из бантиков. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!С уважением, Двинянинова Марина Александровна.
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото прислала Катерина Затепякина

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото прислал Вадим Наумов
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Ёлка от Натальи
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото Степы
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Елка от Елены Бейя
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Елка Николая Шапенкова
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Наша красавица елка и камин своими руками.С уважением,Алина
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Семья Лукиных. Традиция сделать элемент украшения елки своими руками. В этом году сами сделали банты
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Ёлку прислала Елена Степанищева

Новый год это наш самый любимый семейный праздник. Ёлку наряжаем мы каждый год. Ставим заранее, для настроения и всегда оттягиваем момент её разбора, так как расставаться с такой красотой очень жалко.

Но мы в прошлом году купили искуственную елку и хотим сказать, что радости она доставляет не меньше! А сколько плюсов!! Смотрите сами:

1. Чистота — не осыпаются иголки. Саму елку можно легко мыть и протирать.

2. Экономия — купив 1 раз избавили себя от ежегодных растрат на 10 лет вперед.

3. Отсутствие хлопот по доставке, установке, декору и хранению.

4. Возможность подольше продлить праздник.

5. Искусственная ель не вызывает аллергии.

6. Сохранение лесных ресурсов. Хвойные деревья растут много лет, а потом украшают наш дом несколько недель. Это просто непозволительная роскошь.

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Желаю удачи!!!

С уважением,

Куклина Любовь Николаевна

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск

Вот это ёлки! Новогодние красавицы Любови Куклиной

Здравствуйте уважаемая редакция. Моя домашняя Ёлка уже на сайте, но мне хочется поделиться фотографиями еще некоторых ёлок оформленных мною в этом году.

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Автор прекрасных ёлок Любовь Куклина
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — корица с апельсинами
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — белая нежность
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — белая морозная
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — красная кремлевская
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — розовая романтик
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — кофейная с кислинкой
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — сердечные пожелания
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — из спилов
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — палка
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — подарочная
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ЁЛКА — сиреневая с серебром
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Снежинки в зеркале

Как видите ни одна елка не похожа на другую. Вот такой ёлочный марафон получился «Бессонные ночки — очумелые ручки!» Весь этот марафон со мной рядом была Мишукова Елена Валерьевна, а помогли нам воплотить все идеи Загородских Ольга Алексеевна, Кондрашова Ольга Михайловна, Чаплышкин Александр Илларионович, Куклин Игорь Валентинович, а так же вожатский отряд «Я и Ты».

С уважением, Куклина Любовь Николаевна

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
ФОТОЗОНА — камин

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Наша атмосфера чуда и праздника! Камин своими руками Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск Ёлка Алины Приваловой

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(2) Комментариев

  1. Аноним

    «5. Искусственная ель не вызывает аллергии.»
    Это смотря из какой гадости китаец искусственную елку делал, а то можно получить что-нибудь похуже аллергии!

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  2. Аноним

    «6. Сохранение лесных ресурсов. Хвойные деревья растут много лет, а потом украшают наш дом несколько недель. Это просто непозволительная роскошь.»
    Леса Сибири и Дальнего Востока безжалостно вырубают ради экспорта в Китай. 2017 год объявлен в России Годом экологии. Только, похоже, не нашей страны, а Китая. Такое ощущение создаётся, глядя на то, как в угоду Поднебесной, восстанавливающей свои леса, вырубается тайга в Сибири и на Дальнем Востоке. Антирекорд держит Иркутская область. В прошлом году там было нелегально вырублено и вывезено в Китай более миллиона кубометров российской древесины.

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