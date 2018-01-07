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Патриарх Кирилл: отказ от наличных «тотально ограничит человеческую свободу»

По его словам, Русская православная церковь, очень обеспокоена этим вопросом.

7.01.2018 Фото: Правительство РФ Один комментарий

Патриарх Кирилл: отказ от наличных тотально ограничит человеческую свободу

Главу РПЦ очень волнует вопрос отказа от наличных

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может «тотально ограничить человеческую свободу», заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу «Россия», пишет РИА Новости.

По его словам, Русская православная церковь, очень обеспокоена этим вопросом.

«Это (переход на безналичный расчет. — Прим. ред.) обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?», — задался он вопросом.

Предстоятель привел пример «одной из европейских стран», где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — подчеркивает патриарх.

Вместе с тем, патриарх не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений», что, по его словам, хорошо.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Чувствуется забота о ближних… Пожертвования безналом станут прозрачны- а это церкви надо?

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