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Пара пум родила впервые за пять лет котенка в зоопарке Новосибирска

Пока из домика вышел один детеныш, он попробовал мясо. Сколько всего котят пока никто не знает.

7.01.2018 Фото: зоопарк Новосибирска Нет комментариев

Пара пум родила впервые за пять лет котенка в зоопарке Новосибирска

Котенок вышел на свет

Семейство пум в зоопарке Новосибирска пополнилось. О чем сообщила пресс-служба зоопарка.

Пумы известны своей способностью приспосабливаться к различным условиям. Эта черта стала залогом процветания вида. Природная популяция стабильна, в условиях зоопарка пумы также хорошо размножаются. Как ни странно это звучит, но именно благополучием объясняется то, что пумы редко бывают героями новостей из жизни зоопарков. Нет задачи увеличить популяцию, животные содержатся скорее в образовательных целях. Тем приятней сообщить о прибавлении в семействе у наших пум.
«Самка Милана родила в конце ноября, — говорит Роза Соловьева, заведующая отделом хищных животных, — и, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним».
Обычно в помёте у пум от 1 до 6 детенышей. Сколько котят у Миланы в этот раз, биологи зоопарка узнают уже в ближайшее время. В Новосибирском зоопарке пумы содержатся с 1967 года и регулярно размножаются. Сейчас у нас живет взрослая пара: самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.


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