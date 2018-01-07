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Дронами атаковали боевики российскую базу Хмеймим в Сирии

Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков, который нес две самодельные мины.

7.01.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Дронами атаковали боевики российскую базу Хмеймим в Сирии

Боевики вновь атаковали Хмеймим

В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, пишет Лента.ру.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщили авторы канала.
Также в публикации Directorate 4 указывается, что на фоне обстрела базы была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое «Движение свободных алавитов» и принялись перечислять «уничтоженную» технику. Среди прочего фигурирует «поврежденная или уничтоженная» установка С-400», — отметили авторы Directorate 4.

Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.


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