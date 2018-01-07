Пара пум родила впервые за пять лет котенка в зоопарке Новосибирска
Дронами атаковали боевики российскую базу Хмеймим в Сирии
Из-за эмбарго на свинину ЕС хочет взыскать 1,39 млрд евро с России
Лидер КНДР хочет воссоединения с Южной Кореей
Как живут работающие на обувных фабриках Искитима китайцы проверила прокуратура
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
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После пяти часов ожидания помощи пенсионерка умерла в больнице Санкт-Петербурга
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