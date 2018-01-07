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Лидер КНДР хочет воссоединения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном.

7.01.2018 Фото: © AP Photo / KRT via AP Video Нет комментариев

Лидер КНДР хочет воссоединения с Южной Кореей

Лидер КНДР мечтает об улучшении отношений с Южной Кореей. Фото © AP Photo / KRT via AP Video

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет РИА Новости.
«Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и о примирении и воссоединении нации.

В заявлении подчеркивается, что результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. В то же время, по мнению Ким Чен Ына, примирение двух стран — это внутренний вопрос корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью к другим государствам.
Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном. Американский лидер не исключил, что и Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.

 


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