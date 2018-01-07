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Как живут работающие на обувных фабриках Искитима китайцы проверила прокуратура

Комиссия из восьми человек побывала на производствах нескольких фабрик, которые выпускают обувь с привлечением иностранцев.

7.01.2018 Фото: Прокуратура Искитима Один комментарий

Как живут работающие на обувных фабриках Искитима китайцы проверила прокуратура

Прокуратура проверила работу на обувных фабриках и жизнь граждан КНДР в Искитимском районе

В связи с произошедшим пожаром со значительными человеческими жертвами Искитимской межрайонной прокуратурой с привлечением комиссии специалистов начаты проверки обувных фабрик на территории города Искитима и Искитимского района. Об этом «Курьер.Среда.Бердск» сообщил межрайонный прокурор Искитимского района Роман Гулиев.

7 января районная прокуратура  в составе комиссии из 8 человек с привлечением специалистов Государственной инспекции труда Новосибирской области, Отделений надзорной деятельности и профилактической работы УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области по г. Искитиму и Искитимскому району, отдела по вопросам миграции МО МВД России «Искитимский» проведены выезды на объекты по производству обуви по адресам: г. Искитим, ул. Молдавская, 46 (ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой») и п.Чернореченский, ул.Советская, 6 (ООО «ЭнергоСтрой»). Проведено обследование производственных объектов и мест проживания работников – граждан Китайской Народной Республики, проверка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы. 9 января после получения информации о выявленных нарушениях от специалистов, принявших участие в проверке, прокуратура приступит к обобщению и анализу ее результатов.

Напомним, что 4 января в пожаре обувной фабрике «Обувь-НСК» погибли 10 человек, среди них граждане России, Китая и Киргизии.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Рождественский объезд комиссия осуществила. Руководство фабрик и заводов в праздник проверяла. Забавно :-D

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