Как живут работающие на обувных фабриках Искитима китайцы проверила прокуратура

В связи с произошедшим пожаром со значительными человеческими жертвами Искитимской межрайонной прокуратурой с привлечением комиссии специалистов начаты проверки обувных фабрик на территории города Искитима и Искитимского района. Об этом «Курьер.Среда.Бердск» сообщил межрайонный прокурор Искитимского района Роман Гулиев.

7 января районная прокуратура в составе комиссии из 8 человек с привлечением специалистов Государственной инспекции труда Новосибирской области, Отделений надзорной деятельности и профилактической работы УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области по г. Искитиму и Искитимскому району, отдела по вопросам миграции МО МВД России «Искитимский» проведены выезды на объекты по производству обуви по адресам: г. Искитим, ул. Молдавская, 46 (ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой») и п.Чернореченский, ул.Советская, 6 (ООО «ЭнергоСтрой»). Проведено обследование производственных объектов и мест проживания работников – граждан Китайской Народной Республики, проверка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы. 9 января после получения информации о выявленных нарушениях от специалистов, принявших участие в проверке, прокуратура приступит к обобщению и анализу ее результатов.

Напомним, что 4 января в пожаре обувной фабрике «Обувь-НСК» погибли 10 человек, среди них граждане России, Китая и Киргизии.