После пяти часов ожидания помощи пенсионерка умерла в больнице Санкт-Петербурга

Верховный суд отклонил жалобу Алексея Навального об отказе участия в выборах
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Слухи о 17 пострадавших на пожаре в обувном цехе под Искитимом опровергли правоохранители
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СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих
Лучше уже было. На горизонте вообще полный П…..
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Реформы здравоохранение
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Да не болтайте ерундой. Дальше только лучше. Реформа в болоте не может сделать хуже.
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