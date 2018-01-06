После пяти часов ожидания помощи пенсионерка умерла в больнице Санкт-Петербурга

6 января в больнице №15 Санкт-Петербурга скончалась пожилая женщина после пяти часов ожидания помощи от врачей. По словам внука погибшей, пенсионерке стало плохо около двух часов дня, пишет сайт 78.ру.

— Я понял, что у бабушки предынсультное состояние и сразу же вызвал «скорую». Мы вместе поехали в больницу на Авангардной. Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. Находясь в палате, она почувствовала ещё и боли в груди, —рассказывает внук женщины.

По словам молодого человека, он обратился за помощью к медикам, однако его попросили подождать.

— С 14:00 до 19:00 к бабушке подошли два раза медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «Где врач?», мне отвечали, что он сейчас не может подойти. Человек просидел пять часов без адекватной помощи. Без пяти семь мне пришлось уйти из больницы, а спустя некоторое время нам позвонили и сказали, что бабушка умерла.