За игру с петардами приковал наручниками детей к перилам житель Санкт-Петербурга

Во Фрунзенском районе Cанкт-Петербурга полицейские задержали гражданина, применившего наручники в отношении несовершеннолетних, передает сайт ГУ МВД по Ленинградской области.

5 января 2018 года около семи часов вечера у подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник одного из автотранспортных предприятий города из хулиганских побуждений наручниками пристегнул к металлическим перилам двух мальчиков, 10 и 11 лет.

После прибытия на место происшествия спецслужб данный гражданин открыл наручники своим ключом и освободил несовершеннолетних.

Указанный гражданин был задержан прибывшими по вызову родителей сотрудниками полиции. Мужчина объяснил свои действия тем, что видел, как несовершеннолетние бросали петарды под днище его автомобиля.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.