КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 4 комнатную
Продам 3х комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Продам 3-комн квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Верховный суд отклонил жалобу Алексея Навального об отказе участия в выборах

За игру с петардами приковал наручниками детей к перилам житель Санкт-Петербурга

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Слухи о 17 пострадавших на пожаре в обувном цехе под Искитимом опровергли правоохранители

Отпраздновать Рождество концертом и на лыжне зовет православная гимназия Бердска

Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом

Гостиница «Пристань» сгорела в Новосибирской области

10 тысяч сотрудников ГИБДД уволил Путин

Семьям 10 погибших на пожаре в обувном цехе под Искитимом поможет власть

СК задержал троих владельцев сгоревшей обувной фабрики под Искитимом, где на пожаре погибло 10 рабочих

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


За игру с петардами приковал наручниками детей к перилам житель Санкт-Петербурга

Как утверждает обидчик, два мальчика, 10 и 11 лет, бросили петарды под днище его автомобиля.

6.01.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев

За игру с петардами приковал наручниками детей к перилам житель Санкт Петербурга

Задержанный был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Во Фрунзенском районе Cанкт-Петербурга полицейские задержали гражданина, применившего наручники в отношении несовершеннолетних, передает сайт ГУ МВД по Ленинградской области.

5 января 2018 года около семи часов вечера у подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник одного из автотранспортных предприятий города из хулиганских побуждений наручниками пристегнул к металлическим перилам двух мальчиков, 10 и 11 лет.
После прибытия на место происшествия спецслужб данный гражданин открыл наручники своим ключом и освободил несовершеннолетних.
Указанный гражданин был задержан прибывшими по вызову родителей сотрудниками полиции. Мужчина объяснил свои действия тем, что видел, как несовершеннолетние бросали петарды под днище его автомобиля.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За Кубок Деда Мороза в Бердске сражались 230 бойцов После пяти часов ожидания помощи пенсионерка умерла в больнице Санкт-Петербурга Верховный суд отклонил жалобу Алексея Навального об отказе участия в выборах

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Голд Медиум - профессиональная чистка зубов
Голд Медиум, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика