Слухи о 17 пострадавших на пожаре в обувном цехе под Искитимом опровергли правоохранители

Личности десяти погибших при пожаре на обувной фабрике в поселке Чернореченском Искитимского района будут идентифицированы при помощи генотипоскопической экспертизы (по ДНК). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 января, сообщил и. о. руководителя Искитимского отдела СКР по Новосибирской области Борис Монаенков.

Между тем, Борис Николаевич подтвердил, что в числе погибших кроме граждан Китая и Кыргыстана есть один россиянин.

По официальной информации, на крупном пожаре с массовой гибелью людей 4 января пострадали два человека. При этом они, получившие ожоги, после оказания им помощи ушли из больницы.

Между тем, в «Курьер. Среда. Бердск» искитимцы написали сообщение о якобы 17 пострадавших на пожаре, находящихся в больнице с ожогами различной степени тяжести. Эту информацию опровергли в правоохранительных органах.

Список погибших и пострадавших сотрудников ООО «Обувь-НСК»:

1. Лию Сиян, гражданин КНР, 1993 г.р.

2. Хон Джун, гражданин КНР, 1977 г.р.

3. Рон Шан, гражданин КНР, 1971 г.р.

4. Кен Сиалинь, гражданин КНР, 1964 г.р.

5. Фан Киан, гражданин КНР, 1977 г.р.

6. Цай Киан, гражданин КНР, 1981 г.р.

7. Чин Ис, гражданин КНР, 1977 г.р.

8. Батарбек Ло Тастамбек, 1994 г.р.

9. Таштамиров Юсуф, 1991 г.р.

10. Вячеслав Суворов, 1982 г.р.

Пострадали:

1. Цинь Юи, гражданин КНР, 1992 г.р.

2. Уулу Но Зым Джон, 1999 г.р.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 4 января в производственном цехе обувной фабрики ООО «Обувь-НСК» под Искитимом произошел пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. Каркасно-щитовое здание типа ангара полностью выгорело. Причиной пожара, предварительно, называют короткое замыкание электропроводки.

Жертвами пожара стали десять работников фабрики, в основном, граждане Китая. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом при попытке самостоятельно погасить пламя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета России. В настоящее время следствие ходатайствует об аресте собственников сгоревшего здания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК задержал троих владельцев обувной фабрики — отца и сына Мамедовых из Искитима и новосибрца (его имя редакции пока неизвестно). Сейчас они находятся в ИВС искитимской полиции. По словам Бориса Монаенкова, суд по избранию им меры пресечения состоится 9 января — в первый рабочий день 2018 года.

В МЧС заявили о том, что сгоревшее здание было построено с нарушением законодательства. Незаконно в нем размещалось производство обуви.