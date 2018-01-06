Отпраздновать Рождество концертом и на лыжне зовет православная гимназия Бердска

Православная гимназия Бердска им. преподобного Серафима Саровского приглашает бердчан вместе отпраздновать Рождество.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора гимназии Ольга Катрич, в воскресенье, 7 января, в большом зале Дворца культуры «Родина» пройдет городской рождественский концерт с участием бердских творческих коллективов.

В программе веселые конкурсы, выставка творческих работа горожан, фотозоны и много еще чего интересного. Начало в 16.00. Вход свободный.

А на следующий день, 8 января, Ольга Катрич приглашает всех на традиционную рождественскую лыжню. Ее проводят бердская православная гимназия и лыжная база «Метелица».

— Приглашаем всех пробежать по новой освещенной лыжной трассе. Старт в 18.10. А после — традиционная викторина, — рассказала Ольга Владимировна.

По прогнозам синоптиков, вечером 8 января в Бердске «потеплеет» до минус 19 градусов. И с этого момента морозы начнут серьезно слабеть.