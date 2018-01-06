Отпраздновать Рождество концертом и на лыжне зовет православная гимназия Бердска
Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом
Гостиница «Пристань» сгорела в Новосибирской области
10 тысяч сотрудников ГИБДД уволил Путин
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Заставят отказаться от мусоропроводов жителей России
Был бы был,прямой маршрут из микрорайона в красный сокол, народу бы приехало не мало,а так….тащиться с пересадками неохота.
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