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Отпраздновать Рождество концертом и на лыжне зовет православная гимназия Бердска

Рождественский концерт пройдет в ДК «Родина», а рождественские гонки — на освещенной лыжной трассе базы «Метелица».

6.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Отпраздновать Рождество концертом и на лыжне зовет православная гимназия Бердска

Рождественский концерт

Православная гимназия Бердска им. преподобного Серафима Саровского приглашает бердчан вместе отпраздновать Рождество.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора гимназии Ольга Катрич, в воскресенье, 7 января, в большом зале Дворца культуры «Родина» пройдет городской рождественский концерт с участием бердских творческих коллективов.

В программе веселые конкурсы, выставка творческих работа горожан, фотозоны и много еще чего интересного. Начало в 16.00. Вход свободный.

А на следующий день, 8 января, Ольга Катрич приглашает всех на традиционную рождественскую лыжню. Ее проводят бердская православная гимназия и лыжная база «Метелица».

— Приглашаем всех пробежать по новой освещенной лыжной трассе. Старт в 18.10. А после — традиционная викторина, — рассказала Ольга Владимировна.

По прогнозам синоптиков, вечером 8 января в Бердске «потеплеет» до минус 19 градусов. И с этого момента морозы начнут серьезно слабеть.


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(1) Комментарий

  1. Я

    Был бы был,прямой маршрут из микрорайона в красный сокол, народу бы приехало не мало,а так….тащиться с пересадками неохота.

    Thumb up 2 Thumb down 1

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