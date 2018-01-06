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Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом

Прокуратура после гибели на пожаре 10 человек начала проверку исполнения градостроительного и миграционного законодательства в «Обувь-НСК» и властью.

6.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев

Сгоревший обувной цех незаконно работал под Искитимом

Сообщение о пожаре поступило поздно

Здание обувного цеха в поселке Чернореченском Исктимского района, где 4 января произошел крупный пожар с массовой гибелью людей, не было введено в эксплуатацию в установленном порядке и использовалось под производство обуви в нарушение закона. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности главка МЧС по Новосибирской области полковник внутренней службы Алексей Брызгалов за экстренном заседании 5 января.

По его оценке, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных.
— 10 человек погибли и 2 человека получили травмы на пожаре в производственном здании Искитимского района Новосибирской области. Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара, — констатировал Брызгалов.

Как сообщает «ВесьИскитим», ранее в администрации Искитимского района заявляли, что у властей не было претензий к работе обувной фабрики, и «серьезных нарушений» не наблюдалось.

В областной прокуратуре отметили, что последнюю проверку на предприятии провели в феврале 2017 года: иностранные рабочие привлекались на производство легально, нарушений выявлено не было. В конце 2017 года на фабрику прибыли еще порядка 36 иностранцев, пока проверка по ним не проводилась.

Но прокуратура Искитимского района проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц (государственных и муниципальных служащих), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обувной цех представлял собой ангар, покрытый металлическими листами, площадью более 2000 кв. метров. Он полностью выгорел.

Трое владельцев ООО «Обувь-НСК», которым принадлежит сгоревшее производство, задержаны, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.


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