Семьям 10 погибших на пожаре в обувном цехе под Искитимом поможет власть

Расследует ЧП с массовой гибелью людей отдел по особо важным делам СКР
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 5 января провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой совещания стало усиление мер по предупреждению возникновения пожаров как на коммерческих, производственных объектах, так и в жилых домах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Поводом для экстренного заседания стала трагедия, произошедшая 4 января на обувном производстве в посёлке Чернореченском Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», там произошёл крупный пожар, в результате которого погибло 10 человек и двое получили ожоги.
На совещании отметили, что из-за установившихся морозов риск возникновения пожаров как в жилом, так и в производственном секторе населённых пунктов области остается высоким. Для предотвращения новых трагедий необходимо усилить профилактическую работу, для повышения качества которой важно исключить формальный подход.
Главам муниципальных районов и городских округов Травников поручил усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающем в частном секторе: провести внеочередные обходы домов с инструктажем по мерам обеспечения противопожарной безопасности в праздничные дни в частности и в зимний период в целом. Особое внимание необходимо уделить производственным и коммерческим объектам, проводя профилактические беседы как с работниками, так и с руководителями.
В целях предупреждения пожаров на объектах социальной сферы министерству образования, министерству труда и социального развития, а также министерству здравоохранения Новосибирской области поручено провести инструктажи по мерам обеспечения противопожарной безопасности с должностными лицами, осуществляющими дежурство на подведомственных объектах, организовать периодический контроль должностными лицами за подведомственными объектами с круглосуточным пребыванием людей.
По предложению Министерства труда и социальной защиты РФ было принято решение о создании оперативного штаба по оказанию содействия родственникам погибших на пожаре в Искитимском районе. Соответствующую задачу глава региона поставил перед врио зампредседателя правительства Сергеем Сёмкой и начальником управления международных связей Новосибирской области Сергеем Санниковым.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», полученной из компетентных источников, три собственника сгоревшего обувного производства (ООО «Обувь-НСК») задержаны и помещены в ИВС. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), ходатайствует о заключении их под стражу на время следствия.
вот и усть возмещают,только те,кто незаконно вел свой бизнес и те,кто незаконно разрешал этот бизнес вести
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Т.е опять за наш счет чьё то разгильдяйство и корупцию оплачиваем.Этот цех не пылинка был чтобы его не заметить.
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За счет руководства и чиновников и крыши а не из средств городского бюджета!
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