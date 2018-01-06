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Семьям 10 погибших на пожаре в обувном цехе под Искитимом поможет власть

Оказать содействие родственникам погибших приказал врио губернатора Новосибирской области на экстренном совещании.

6.01.2018 Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.

Семьям 10 погибших на пожаре в обувном цехе под Искитимом поможет власть

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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 5 января провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой совещания стало усиление мер по предупреждению возникновения пожаров как на коммерческих, производственных объектах, так и в жилых домах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поводом для экстренного заседания стала трагедия, произошедшая 4 января на обувном производстве в посёлке Чернореченском Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», там произошёл крупный пожар, в результате которого погибло 10 человек и двое получили ожоги.

На совещании отметили, что из-за установившихся морозов риск возникновения пожаров как в жилом, так и в производственном секторе населённых пунктов области остается высоким. Для предотвращения новых трагедий необходимо усилить профилактическую работу, для повышения качества которой важно исключить формальный подход.

Главам муниципальных районов и городских округов Травников поручил усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающем в частном секторе: провести внеочередные обходы домов с инструктажем по мерам обеспечения противопожарной безопасности в праздничные дни в частности и в зимний период в целом. Особое внимание необходимо уделить производственным и коммерческим объектам, проводя профилактические беседы как с работниками, так и с руководителями.

В целях предупреждения пожаров на объектах социальной сферы министерству образования, министерству труда и социального развития, а также министерству здравоохранения Новосибирской области поручено провести инструктажи по мерам обеспечения противопожарной безопасности с должностными лицами, осуществляющими дежурство на подведомственных объектах, организовать периодический контроль должностными лицами за подведомственными объектами с круглосуточным пребыванием людей.

По предложению Министерства труда и социальной защиты РФ было принято решение о создании оперативного штаба по оказанию содействия родственникам погибших на пожаре в Искитимском районе. Соответствующую задачу глава региона поставил перед врио зампредседателя правительства Сергеем Сёмкой и начальником управления международных связей Новосибирской области Сергеем Санниковым.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Травников лично выезжал на место ЧП под Искитимом.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», полученной из компетентных источников, три собственника сгоревшего обувного производства (ООО «Обувь-НСК») задержаны и помещены в ИВС. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), ходатайствует о заключении их под стражу на время следствия.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    вот и усть возмещают,только те,кто незаконно вел свой бизнес и те,кто незаконно разрешал этот бизнес вести

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. aleks

    Т.е опять за наш счет чьё то разгильдяйство и корупцию оплачиваем.Этот цех не пылинка был чтобы его не заметить.

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  3. Аноним

    8) За счет руководства и чиновников и крыши а не из средств городского бюджета!

    Thumb up 2 Thumb down 0

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